烏克蘭國會議員視像受訪沒穿內褲 鏡頭向下驚嚇「露鳥」 女主播反應獲讚(有片)

烏克蘭65歲資深國會議員庫切連科(Oleksiy Kucherenko)日前在家裡接受基輔電視台視像訪問時，因調整鏡頭角度，竟意外「露鳥」，頓時令觀眾目瞪口呆，女主播的反應也成為網上熱話。
英國《太陽報》等媒體報道，庫切連科當時坐著受訪，正針對烏克蘭嚴峻的能源短缺問題侃侃而談，未料他伸手調校鏡頭角度時，鏡頭往下移動的瞬間，即意外拍到他原來沒穿褲子，生殖器在直播中「曝光」。
女主播格洛扎(Yulia Gloza)目睹這尷尬一幕，當下震驚地挑了一下眉毛，但隨即保持冷靜和專業，立刻低頭看筆記，繼續向庫切連科提問。庫切連科察覺「走光」後，說了一句「抱歉」，便若無其事的繼續談論國家大事。
庫切連科在烏克蘭政壇打滾數十年，資歷很深厚，曾任住房和公共服務部長及札波羅熱州州長等重要公職，現任國會議員，並擔任具影響力的國會能源委員會第一副主席。
令人費解的是，庫切連科事後將這段意外「露鳥」的影片分享至社交網，暫未知他會否因事件受到國會紀律處分。
影片迅速在網上瘋傳，網民紛紛留言嘲笑庫切連科，也有不少人讚賞女主播格洛扎臨危不亂，表現專業。
對於資深國會議員如此驚嚇地「露鳥」，時事評論員奇切連娜(Lena Chichenina)發文質疑：「為何連內褲都沒穿就上直播？！你到底想表達甚麼？」
‼️ 𝗨𝗞𝗥𝗔𝗜𝗡𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗣 𝗔𝗖𝗖𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟𝗟𝗬 𝗘𝗫𝗣𝗢𝗦𝗘𝗦 𝗛𝗜𝗠𝗦𝗘𝗟𝗙 𝗗𝗨𝗥𝗜𝗡𝗚 𝗟𝗜𝗩𝗘 𝗧𝗩 𝗕𝗥𝗢𝗔𝗗𝗖𝗔𝗦𝗧 Ukrainian Verkhovna Rada MP Oleksiy Kucherenko accidentally exposed his genitals during a live broadcast on Ukrainian television. At the time, Kucherenko was discussing problems with preparations to ensure Kyiv Region's energy infrastructure is ready for winter. Following the incident, the MP apologised and continued the discussion. https://t.co/R3lPEBuWo1— Elisabeth Eliseeva 🇷🇺 SPUTNIK (@Eliseevanews) November 14, 2026