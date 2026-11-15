烏克蘭國會議員視像受訪沒穿內褲 鏡頭向下驚嚇「露鳥」 女主播反應獲讚(有片)

女主播格洛扎(Yulia Gloza)目睹這尷尬一幕，當下震驚地挑了一下眉毛，但隨即保持冷靜和專業，立刻低頭看筆記，繼續向庫切連科提問。庫切連科察覺「走光」後，說了一句「抱歉」，便若無其事的繼續談論國家大事。

英國《太陽報》等媒體報道，庫切連科當時坐著受訪，正針對烏克蘭嚴峻的能源短缺問題侃侃而談，未料他伸手調校鏡頭角度時，鏡頭往下移動的瞬間，即意外拍到他原來沒穿褲子，生殖器在直播中「曝光」。

烏克蘭65歲資深國會議員庫切連科(Oleksiy Kucherenko)日前在家裡接受基輔電視台視像訪問時，因調整鏡頭角度，竟意外「露鳥」，頓時令觀眾目瞪口呆，女主播的反應也成為網上熱話。

庫切連科在烏克蘭政壇打滾數十年，資歷很深厚，曾任住房和公共服務部長及札波羅熱州州長等重要公職，現任國會議員，並擔任具影響力的國會能源委員會第一副主席。

令人費解的是，庫切連科事後將這段意外「露鳥」的影片分享至社交網，暫未知他會否因事件受到國會紀律處分。

影片迅速在網上瘋傳，網民紛紛留言嘲笑庫切連科，也有不少人讚賞女主播格洛扎臨危不亂，表現專業。

對於資深國會議員如此驚嚇地「露鳥」，時事評論員奇切連娜(Lena Chichenina)發文質疑：「為何連內褲都沒穿就上直播？！你到底想表達甚麼？」