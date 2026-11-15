黃仁勳出軌｜Megaspeed：黃樂2025年8月已離職 撐黃仁勳復職聯署破13萬人

晶片龍頭英偉達創辦人黃仁勳先後傳出與中國女商人黃樂和英偉達高層鮑威爾有婚外情，辭去行政總裁等職務後再被爆與另一女下屬有染。黃樂被指涉嫌是中國間諜，透過新加坡公司Megaspeed向中國輸出美國限制出口的英偉達晶片。Megaspeed周日(15日)發表聲明否認有關指控，指一切運作守法，又指黃樂已於2025年8月30日正式離職，目前在該公司也沒有任何職務。

黃仁勳被婚外情醜聞和間諜風波纏繞，被迫離開掌舵逾30年的心血結晶。網上聯署要求讓他復職的人數至周日增至逾13萬人，包括Tesla和SpaceX行政總裁馬斯克；另有兩間著名科技投資公司兼英偉達主要股東向董事會發信，提出日後讓黃仁勳回朝。馬斯克於網上發文稱，黃仁勳將英偉達供應鏈管理得好好，但很多協議屬他與客戶口頭同意，沒有白紙黑字簽署，其離任或令公司失去重大合約。