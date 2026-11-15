黃仁勳出軌｜Megaspeed：黃樂2025年8月已離職 撐黃仁勳復職聯署破13萬人

晶片龍頭英偉達創辦人黃仁勳先後傳出與中國女商人黃樂和英偉達高層鮑威爾有婚外情，辭去行政總裁等職務後再被爆與另一女下屬有染。黃樂被指涉嫌是中國間諜，透過新加坡公司Megaspeed向中國輸出美國限制出口的英偉達晶片。Megaspeed周日(15日)發表聲明否認有關指控，指一切運作守法，又指黃樂已於2025年8月30日正式離職，目前在該公司也沒有任何職務。
黃仁勳被婚外情醜聞和間諜風波纏繞，被迫離開掌舵逾30年的心血結晶。網上聯署要求讓他復職的人數至周日增至逾13萬人，包括Tesla和SpaceX行政總裁馬斯克；另有兩間著名科技投資公司兼英偉達主要股東向董事會發信，提出日後讓黃仁勳回朝。馬斯克於網上發文稱，黃仁勳將英偉達供應鏈管理得好好，但很多協議屬他與客戶口頭同意，沒有白紙黑字簽署，其離任或令公司失去重大合約。
黃仁勳出軌｜兩大股東促董事會：選繼任人勿操之過急
部分英偉達員工於網上發起「支持黃仁勳」(Stand With Jensen)聯署活動，要求董事會讓黃仁勳復職，並確保調查程序獨立和公正，而聯署人士希望知道真相。截至美國東岸時間周日凌晨12時37分，已累積13.5萬人簽署，包括6,776名英偉達現任員工，約佔總員工人數15%，1,267名前員工及逾7.3萬名股東亦有加入聯署。兩大科技投資公司和基金公司Altimeter Capital及Atreides Management的行政總裁上載發給英偉達董事會的聯署信，要求董事們，為了持份者和股東利益，於找出真相前，在尋覓英偉達日後領導人程序上，應慢慢來不用心急，並應深思熟慮；他們又要求董事會考慮所有選項，包括讓黃仁勳回來。截至6月30日，兩間公司持有英偉達約21.3億美元(約166億港元)價值股票。在過去52周，英偉達的股價於高位243.37美元與低位148.80美元之間上落。
黃仁勳出軌｜韓投資者大舉掃英偉達
馬斯克指黃仁勳離職或影響英偉達晶片供應，南韓傳媒引述韓官員稱，上周五即黃仁勳辭職後與英偉達接觸，對方確認供南韓晶片不受影響。報道指南韓投資者對英偉達相當有信心，上周一至周五趁低吸納英偉達股票，購買總額超過3.19億美元(約24.8億港元)，成交增逾7倍。
黃仁勳出軌｜中美元首會晤不談黃樂
黃仁勳出軌事件挑起中美間諜疑雲，美國總統特朗普周四將赴中國出席亞太經合組織(APEC)峰會，美官員透露他與國家主席習近平見面時，預料不會談論黃樂事件。