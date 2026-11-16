哈里王子突訪烏克蘭 慰問傷兵稱「你們會贏」｜俄烏戰爭

英國哈里王子周末突訪烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）醫療機構，並向傷兵們說：「你們會贏得這場戰爭。」這是哈里王子自2022年俄烏戰爭爆發以來第4度訪問烏克蘭，他表示「全世界將繼續支持」烏克蘭，並希望這場多年戰爭能早日結束。
戰爭爆發以來第4度訪烏
哈里在專門救治傷兵的「超人中心」醫務會議發表談話，他對包括烏克蘭衛生部長利亞希科在內的聽眾說：「你們會贏得這場戰爭，然後將為成功做好準備。」基於安全理由，哈里王子這兩天在利維夫的行程均在他離開後才公布。
哈里曾是陸軍軍官，他在另一場活動中觀看正為明年「永不屈服運動會」（Invictus Games）作準備的運動員。這項針對現役與退伍軍人的賽事是由哈里在2014年服役期間創辦。
烏克蘭計劃派出60名運動員參加明年在英國伯明翰舉行的賽事。哈里向這些受傷的退伍軍人表示，希望烏克蘭將來也能舉辦這項運動會：「當戰爭結束，烏克蘭取得勝利時，我們將隨時準備支持你們舉辦『永不屈服運動會』」。
按照慣例，英國王室避免對政治事務發表評論，儘管國王查理斯三世和其他王室高級成員經常公開表達對烏克蘭的支持。哈里已不再履行王室職責，但比起其他成員對戰爭更是直言不諱。他今年稍早訪問烏克蘭期間發表談話，懇請俄羅斯結束戰爭，並敦促美國採取更多行動。