哈里王子突訪烏克蘭 慰問傷兵稱「你們會贏」｜俄烏戰爭

英國哈里王子周末突訪烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）醫療機構，並向傷兵們說：「你們會贏得這場戰爭。」這是哈里王子自2022年俄烏戰爭爆發以來第4度訪問烏克蘭，他表示「全世界將繼續支持」烏克蘭，並希望這場多年戰爭能早日結束。

戰爭爆發以來第4度訪烏

哈里在專門救治傷兵的「超人中心」醫務會議發表談話，他對包括烏克蘭衛生部長利亞希科在內的聽眾說：「你們會贏得這場戰爭，然後將為成功做好準備。」基於安全理由，哈里王子這兩天在利維夫的行程均在他離開後才公布。

哈里曾是陸軍軍官，他在另一場活動中觀看正為明年「永不屈服運動會」（Invictus Games）作準備的運動員。這項針對現役與退伍軍人的賽事是由哈里在2014年服役期間創辦。

烏克蘭計劃派出60名運動員參加明年在英國伯明翰舉行的賽事。哈里向這些受傷的退伍軍人表示，希望烏克蘭將來也能舉辦這項運動會：「當戰爭結束，烏克蘭取得勝利時，我們將隨時準備支持你們舉辦『永不屈服運動會』」。