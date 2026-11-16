中國留學生疑遭「虛擬綁架」澳洲赴泰 泰警30分鐘閃電救人

泰國移民局接到中國警方緊急求助，指一名19歲中國留學生疑遭電信詐騙團伙由澳洲誘騙到泰國後，家屬被勒索200萬元人民幣贖金，並威脅若不付款就斬斷手臂。泰國警方隨即在芭堤雅展開搜尋，僅用30分鐘便解救出人質，確認其安全，相信是近年流行的跨境虛擬綁架騙案。

父母被勒索200萬元人民幣 「不付款就斬手」 泰國移民局局長諾帕辛指出，該名余姓學生目前在澳洲新南威爾士州留學，本月13日入境泰國。14日上午約11時，父母收到兒子微信發來一段6秒影片，說「爸爸、媽媽，今天是11月14日，我現在很安全」，但家屬察覺到他神情異常，懷疑有人在一旁教他說話。 下午約1時，有人使用其微信發送消息，要求在2小時內支付200萬元人民幣贖金，家屬以短時間內無法籌到那麼多錢為由，試圖拖延時間，對方同意將期限延長至24小時，若收不到贖金便砍斷兒子的手臂。接下來家屬與兒子便徹底失去聯繫。

由於擔心兒子的生命安全，身在中國的家屬立即向警方報案。中國警方調查發現，余某現於泰國，立即聯繫泰國移民局，請求協助尋人及營救。 被詐騙團夥心理控制 未有實際綁架 泰國移民局立即啟動緊急救援行動，調派快速反應小組前往芭堤雅，調查余某的行蹤及可能入住地點。警方通過線索追蹤，最終確認余某身在一家酒店，迅速展開救援。從接到中方求助到安全救出男子，泰方僅花了約30分鐘，但他究竟如何被誘導從來到泰國，幕後黑手現身在何地，目前仍繼續追查，惟相信是近年流行的跨境虛擬綁架騙案，即詐騙團夥冒充執法人員，聲稱受害者卷入案件要求保密，保持通話轉移住所，甚至獨自前往另一個國家。團夥通過心理控制受害者，通過自導自演綁架、自殘場景，向其家人勒索，受害者未有被實際綁架。