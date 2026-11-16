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出版：2026-Nov-16 11:26
更新：2026-Nov-16 11:26

航行者1號飛行49年 將達1光日里程碑

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航行者1號飛行49年 將達1光日里程碑

航行者1號飛行49年 將達1光日里程碑

美國國家航空暨太空總署（NASA）探測器「航行者1號」（Voyager 1）自1977年發射以來，已經比任何其他太空船都飛得更遠，它也即將達成一項里程碑，行經一個「光日」，亦即光在24小時行進的距離。

路透社報道，一光日約260億公里，美國國家航空暨太空總署指出，航行者1號正以每小時近6.1萬公里速度在幾近真空的太空飛行，它將於美國東岸時間11月18日清晨5時16分抵達距離地球1光日的位置。

料周三達標

天體物理學家Alan Cummings表示：「我把這視為一項工程里程碑，標誌著航行者1號驚人的長壽，同時也顯示，在如此距離仍能與航行者1號通訊，是一項成就。」

航行者1號（Voyager 1）在1977年於美國梅里特島發射（AP資料圖片） 航行者1號（Voyager 1）快將與地球距離達1光日 美國太空總署網頁可以實測地球與航行者1號收發訊號所須時間（網上截圖）

對於許多人來說，「光年」可能是更為熟悉的概念，它是光在1年中行進之距離，大約9.5兆公里。

太陽系外距離地球最近的恆星，則大約位於4.24光年外。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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