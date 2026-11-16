泰國布吉商廈大火11死逾30傷　死傷者不包括遊客(有片)

泰國布吉一棟商業大廈凌晨發生火警，至少有11人死亡，30多人受傷。(網上圖片)

事發時當地正下雨，當局初步懷疑，火警由電線桿電路短路引致，電線爆出火花墜落旁邊的電單車停泊區點燃車輛，令火勢急速擴大。

泰國布吉一棟商業大廈今日(16日)凌晨發生火警，至少有11人死亡，30多人受傷。 當地負責人表示，死傷者主要為泰國人及緬甸人，警方指死傷者不包括遊客。

疑電線短路引發

起火的是布吉府芭東海灘附近一棟樓高四層商住大廈，地下售賣和租賃電單車的店舖，樓上用作住宿用途。

火警在凌晨3時15分左右發生，之後蔓延至附近8間店舖。由於店內停放了逾 100輛電單車，並儲存一批汽油、橡膠輪胎及塑膠零件等易燃物，產生大量濃煙。

消防到場灌救，約2小時後控制火勢，多數罹難者死於吸入濃煙，救援人員分別在3樓發現1名死者，在5樓發現另外10名遇難者。