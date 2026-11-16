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出版：2026-Nov-16 15:07
更新：2026-Nov-16 15:07

南韓「紙小狗」爆紅 可帶出門散步實現養寵物夢(有片)

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南韓社交平台上出現一股風潮，網民DIY自製「紙小狗」，輕輕一拉四肢便會擺動如走路(X)

南韓社交平台上出現一股風潮，網民DIY自製「紙小狗」，輕輕一拉四肢便會擺動如走路(X)

有許多喜歡寵物的人都想要小狗，但礙於家中因素導致無法「圓夢」，但最近南韓社交平台上出現一股風潮，網民DIY自製「紙小狗」，輕輕一拉四肢便會擺動如走路，不僅可以帶出散步，更不需要吃東西、不會掉毛、免看獸醫，許多人製作完成後都笑稱：「這是我媽媽說我能養的狗！」

南韓社交平台上出現一股風潮，網民DIY自製「紙小狗」，輕輕一拉四肢便會擺動如走路(X) 南韓社交平台上出現一股風潮，網民DIY自製「紙小狗」，輕輕一拉四肢便會擺動如走路(X) 南韓社交平台上出現一股風潮，網民DIY自製「紙小狗」，輕輕一拉四肢便會擺動如走路(X) 南韓社交平台上出現一股風潮，網民DIY自製「紙小狗」，輕輕一拉四肢便會擺動如走路(X) 南韓社交平台上出現一股風潮，網民DIY自製「紙小狗」，輕輕一拉四肢便會擺動如走路(X) 南韓社交平台上出現一股風潮，網民DIY自製「紙小狗」，輕輕一拉四肢便會擺動如走路(X) 南韓社交平台上出現一股風潮，網民DIY自製「紙小狗」，輕輕一拉四肢便會擺動如走路(X) 南韓社交平台上出現一股風潮，網民DIY自製「紙小狗」，輕輕一拉四肢便會擺動如走路(X) 南韓社交平台上出現一股風潮，網民DIY自製「紙小狗」，輕輕一拉四肢便會擺動如走路(X) 南韓社交平台上出現一股風潮，網民DIY自製「紙小狗」，輕輕一拉四肢便會擺動如走路(X)

近日南韓街頭出現許多可愛又離奇的風潮，有人繫著繩子綁著一隻「紙製小狗」，於大街上就當真狗散步，不少人將其拍下上傳到社群平台上因而爆紅，這款韓文叫「종이강아지」的紙狗，是為了滿足那些因個人或家庭因素不能養狗的家庭，誕生的DIY手作品。

唯一缺點「下雨不得帶出去」

只需要A4紙、剪刀、膠水、吸管或筷子，即可輕鬆DIY專屬小狗，輕輕一拉，四肢前後擺動活像走路，克服很多人想養狗，卻受限於過敏、沒有時間陪伴、家人不允許等情況，閒時綁著繩子出去外面遛一遛，路人回頭討論度超級高，短暫滿足這些人想養狗的慾望。

「紙小狗」還被南韓網民形容為「完美寵物」，因為並不需要任何管理措施，不會亂吠、不會掉毛髮、沒有清理排泄問題、不用看醫生、家長沒有理由反對，還可以自選樣式自己設計獨一無二的寵物紙小狗，唯一的缺點就是「外面下雨時不得帶出去」。不少網民也加入動手DIY，留言稱：「超級可愛的！我家都不能養狗，第一次遛狗」、「我終於可以體驗遛狗的感覺了！」、「我媽媽說如果是這種紙小狗他願意讓我養，真是太好笑了。」

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