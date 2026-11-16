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國際
出版：2026-Nov-16 15:55
更新：2026-Nov-16 15:55

巴拉圭前總統被彈劾後豪宅發現疑似秘密金庫 4重防護待破解

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巴拉圭前總統培尼亞（Santiago Pena）。（圖／美聯社）

巴拉圭前總統培尼亞（Santiago Pena）。（圖／美聯社）

巴拉圭前總統培尼亞（Santiago Pena）捲入烏埃諾銀行（ueno bank）倒閉案，令他被彈劾及被捕。其私人豪宅也被搜索，控方發現假牆後有一道隱藏防盜門，後方疑似設有秘密金庫，這道門配備高規格安全系統，必須通過至少4種身分驗證才能開啟，控方耗費數小時仍未能破解。

虹膜+指紋+密碼+多重鎖4重鎖死

控方在11月8日前往培尼亞位於聖貝納迪諾（San Bernardino）的豪宅搜索，在其中一間房間的假牆後發現隱藏空間，現場影像顯示，一條走廊通往一扇黑色現代化防盜門，旁邊還設有電子安全裝置。

巴拉圭前總統培尼亞（Santiago Pena）被捕後，其豪宅被發現疑似秘密金庫（路透） 巴拉圭前總統培尼亞（Santiago Pena）被捕後，其豪宅被搜索（路透） 巴拉圭前總統培尼亞（Santiago Pena）被捕後，其豪宅被搜索（路透）

防盜門採用Level 7等級安全系統，開啟至少需要4種不同驗證方式，包括臉部或虹膜辨識、指紋辨識、PIN密碼，以及Multilock多重鎖鑰匙，規格相當嚴密，令控方當天無法打開這道門。報道指出，搜查行動結束時，檢察官並未對外說明接下來將如何處理，也沒有透露是否會尋求專業鑑識人員協助，或另外申請司法命令。

報道指出，這棟豪宅並非首次引發爭議，其建造成本約109萬美元（約855萬港元），資金來自爆發金融危機的烏埃諾銀行貸款。資料顯示，2024年5月13日，烏埃諾銀行同時核准培尼亞兩筆貸款，以巴拉圭總統月薪約4.7萬港元換算，每月還款額約30.2萬港元，相當於逾6個月總統薪水。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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