巴拉圭前總統被彈劾後豪宅發現疑似秘密金庫 4重防護待破解

巴拉圭前總統培尼亞（Santiago Pena）捲入烏埃諾銀行（ueno bank）倒閉案，令他被彈劾及被捕。其私人豪宅也被搜索，控方發現假牆後有一道隱藏防盜門，後方疑似設有秘密金庫，這道門配備高規格安全系統，必須通過至少4種身分驗證才能開啟，控方耗費數小時仍未能破解。
虹膜+指紋+密碼+多重鎖4重鎖死
控方在11月8日前往培尼亞位於聖貝納迪諾（San Bernardino）的豪宅搜索，在其中一間房間的假牆後發現隱藏空間，現場影像顯示，一條走廊通往一扇黑色現代化防盜門，旁邊還設有電子安全裝置。
防盜門採用Level 7等級安全系統，開啟至少需要4種不同驗證方式，包括臉部或虹膜辨識、指紋辨識、PIN密碼，以及Multilock多重鎖鑰匙，規格相當嚴密，令控方當天無法打開這道門。報道指出，搜查行動結束時，檢察官並未對外說明接下來將如何處理，也沒有透露是否會尋求專業鑑識人員協助，或另外申請司法命令。
報道指出，這棟豪宅並非首次引發爭議，其建造成本約109萬美元（約855萬港元），資金來自爆發金融危機的烏埃諾銀行貸款。資料顯示，2024年5月13日，烏埃諾銀行同時核准培尼亞兩筆貸款，以巴拉圭總統月薪約4.7萬港元換算，每月還款額約30.2萬港元，相當於逾6個月總統薪水。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Cuando pensábamos que ya lo vimos todo esta semana, el domingo se encarga de sorprendernos aún más. Detrás de esta “pared” de la Mansión de Santiago Peña la comitiva encontró una especie de bóveda a la cual solo se puede acceder con reconocimiento del iris del ojo. https://t.co/OSEj0PDLcP— Fernanda Chamorro (@ferchamorroh) November 8, 2026
Allanan mansión de Santiago Peña en Paraguay, y encuentran bóveda secreta. https://t.co/265Hef0TEZ— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 9, 2026