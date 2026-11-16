福岡市長選舉｜13人參選全軍覆沒 得票未達門檻須重選

日本福岡市長選舉爆出罕見結果，共13名候選人角逐市長寶座，結果無人取得法定當選門檻，即使得票排名第一的參選人稻富修二也無法獲有效票數的四分之一，依法必須重新舉行選舉。
綜合日本傳媒報道，福岡市長選舉在昨日（11月15日）投票，共有13人參選，創下歷史新高。開票結果顯示，前眾議員、無黨籍候選人稻富修二以13.8萬票居冠，但仍未達到《公職選舉法》規定的法定得票門檻。此次有效票總數為59.3萬票，當選者必須取得至少四分之一選票，換算約為14.8萬票，稻富修二仍差約1.5萬票，因而無法直接當選。
稻富修二獲最高票 與門檻仍差1.5萬票
得票排名第二的是無黨籍候選人新村優，獲得9.4萬票；日本保守黨候選人森健太郎以9.3萬票排名第三；獲自民黨市議團推薦的無黨籍候選人調崇史則以7.2萬票排名第四。由於13名候選人票源分散，最終沒有任何人跨過法定門檻。
投票率比4年前高11.27%
值得注意的是，此次投票率達45.58%，比4年前前一次市長選舉大幅增加11.27%，創下42年來福岡市長選舉投票率首度突破45%的紀錄。外界關注，候選人數創新高與選民參與度提高，卻未能形成足以讓任何一人當選的集中票源。
福岡市選舉管理委員會今日（11月16日）召開選舉會，正式確認選舉結果。依照規定，重選原則上須經過2周申訴期，之後在50天內重新舉行。此外，連任4屆、執政16年的現任市長高島宗一郎已宣布不再參選，任期將於12月6日屆滿。若重選時程無法及時選出新市長，福岡市可能出現市長職位暫時懸缺，由副市長代理職務的情況。
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