福岡市長選舉｜13人參選全軍覆沒 得票未達門檻須重選

日本福岡市長選舉爆出罕見結果，共13名候選人角逐市長寶座，結果無人取得法定當選門檻，即使得票排名第一的參選人稻富修二也無法獲有效票數的四分之一，依法必須重新舉行選舉。

綜合日本傳媒報道，福岡市長選舉在昨日（11月15日）投票，共有13人參選，創下歷史新高。開票結果顯示，前眾議員、無黨籍候選人稻富修二以13.8萬票居冠，但仍未達到《公職選舉法》規定的法定得票門檻。此次有效票總數為59.3萬票，當選者必須取得至少四分之一選票，換算約為14.8萬票，稻富修二仍差約1.5萬票，因而無法直接當選。