日本模特兒疑遭襲擊致死　同居男友還涉上野日圓搶劫案

日本警察今日（16日）公布拘捕了一名42歲的男子，他涉嫌在今年7月毆打模特兒女友的川端加奈子，並且涉及報假案誤導警察。而日本媒體報道，被捕的男子北原誠原來同時也捲入今年初在東京上野發生的4億日圓搶劫案。
據警察報道，北原誠涉嫌在今年7月12至13日，在池袋的一幢公寓內，殺害女友的川端加奈子。警視廳指，北原在事發後，向警察謊稱「她又醉酒又吸毒，然後開始用暴力」而舉報，而川端被揭發是因為多處的外傷導致失血過多休克，頭部多處受傷流血，多條肋骨骨折。據日本雜誌揭露，在救援人員去到住所時，川端已經失去意識倒臥住所，送院後證實死亡。而北原解釋指，「川端有嚴重的內臟疾病，醫生已說過時日無多。因此她的精神不穩，有反複自殘的行為」北原最初以「他喝酒時與人發生爭執，情緒激動，開始自殘。」
然而據日本媒體揭露，北原誠今年不是第一次被捕。他早在今年6月，已因為涉及上野4億日圓的搶劫案，被指作為案件的策劃者之一而被拘捕。但北原在6月22日因為證據不足而被警察釋放，不過在大約獲釋的3個星期就犯下此案。報道又指，雖然川端在今年2月表示已經結婚，對象相信是北原，但事實上二人的婚姻未有註冊。死者的川端加奈子是日本潮流雜誌《egg》的專屬模特兒，並且工作超過10年。警察指，北原被捕後稱「不記得有使用暴力」而否認指控。