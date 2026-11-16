日本模特兒疑遭襲擊致死　同居男友還涉上野日圓搶劫案

日本警察今日（16日）公布拘捕了一名42歲的男子，他涉嫌在今年7月毆打模特兒女友的川端加奈子，並且涉及報假案誤導警察。而日本媒體報道，被捕的男子北原誠原來同時也捲入今年初在東京上野發生的4億日圓搶劫案。

據警察報道，北原誠涉嫌在今年7月12至13日，在池袋的一幢公寓內，殺害女友的川端加奈子。警視廳指，北原在事發後，向警察謊稱「她又醉酒又吸毒，然後開始用暴力」而舉報，而川端被揭發是因為多處的外傷導致失血過多休克，頭部多處受傷流血，多條肋骨骨折。據日本雜誌揭露，在救援人員去到住所時，川端已經失去意識倒臥住所，送院後證實死亡。而北原解釋指，「川端有嚴重的內臟疾病，醫生已說過時日無多。因此她的精神不穩，有反複自殘的行為」北原最初以「他喝酒時與人發生爭執，情緒激動，開始自殘。」