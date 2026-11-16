愛沙尼亞指控俄羅斯情報局涉縱火破壞軍工廠 12月起關閉兩國邊境

這是愛沙尼亞軍工企業自今年8月以來遭遇的第二宗企圖縱火事件。當時，國防企業米爾雷姆機械人公司(Milrem Robotics)也成為攻擊目標。

愛沙尼亞公共廣播公司報道，愛沙尼亞國家安全局表示，本月14日上午發生在塔林北部的企圖縱火事件，襲擊者是受俄羅斯軍事情報局(GRU)指使。8名拉脫維亞人企圖闖入無人機製造商Threod Systems廠區，計劃引爆炸彈並縱火，隨後被捕。

愛沙尼亞一家軍工企業本月14日遭人闖入企圖縱火，國家安全局其後指控事件涉及俄羅斯軍事情報機關。這是8月以來第二宗類似破壞事件，愛沙尼亞政府宣布，將從12月1日起關閉與俄羅斯邊境，維護國家安全。

愛沙尼亞總理米哈爾(Kristen Michal)本月15日發聲明表示，他已與內政部長塔羅(Igor Taro)討論關閉兩國邊境，並要求政府部門準備必要措施。他指出，俄羅斯情報機關利用邊境通道對民眾施加影響，若俄方持續在愛沙尼亞進行混合行動，政府必須做好準備，降低安全風險。

米哈爾強調，關閉邊境不僅能減少民眾面臨的威脅，也是對俄方表明攻擊愛沙尼亞國防工業及國防能力是不可接受。內政部長塔羅表示，愛沙尼亞已大幅限制邊境往返俄羅斯的交通，並多次警告，若局勢升級，可能全面關閉邊境。他將向政府建議，從12月1日起關閉所有兩國陸路邊境通道，禁止行人及車輛通行。政府將討論是暫時還是無限期實施。

愛沙尼亞外交部15日在社交平台X公布，所有愛沙尼亞與俄羅斯邊境通道將從12月1日起關閉，並強調俄羅斯任何企圖恐嚇、破壞穩定或危害愛沙尼亞安全的行動，都必須付出代價，愛沙尼亞將採取一切必要措施維護國家安全。