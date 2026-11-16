遇案截肢澳洲女國會議員　留醫近月終於出院

在上月被人故意用車撞傷，導致雙腿需要截肢的澳洲國會議員海恩斯（Helen Haines），在留醫近一個月後出院，並在意外後首次聲明回應表示在事發後充滿感激。
澳洲的獨立國會議員海恩斯，在10月19日在自己選區的辦公室外，被一名43歲男子Brendan Nugent駕車襲擊，導致她的雙腿都要截肢保命。65歲的海恩斯在出院後發聲明表示：「這是一個非常正面的時刻。我非常感激醫院提供的專業而且充滿關懷的救治，也感謝在接下來的康復階段所得到的悉心照料。我非常感謝來自恩迪、澳洲以至世界各地人們發來的成千上萬條溫暖的祝福和支持訊息。這些祝福和訊息都給予我力量，讓我能夠專注於接下來的康復階段。」她又表示，對於在事發後有善心人用她的名義向救助兒童基金捐款而深受感動。
海恩斯以支持強而有力的氣候行動和幫助建立國家反腐敗委員會而聞名，他曾是一名護士和助產士，於2019年被選為思迪選區的議員進入議會。澳洲維多利亞州警方表示，在澳洲聯邦警察的協助下，相關調查仍在進行中，目前尚未確定犯案動機。兇手Nugent的父親表示，他和妻子曾是海恩斯多年的朋友；Nugent律師則稱，其當事人存在心理健康方面的問題。兇手Nugent被控多項罪名，包括危險駕駛致他人重傷、蓄意造成嚴重傷害，以及「傷害公職人員」罪。目前，他尚未就指控進行答辯。