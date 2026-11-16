遇案截肢澳洲女國會議員　留醫近月終於出院

在上月被人故意用車撞傷，導致雙腿需要截肢的澳洲國會議員海恩斯（Helen Haines），在留醫近一個月後出院，並在意外後首次聲明回應表示在事發後充滿感激。

澳洲的獨立國會議員海恩斯，在10月19日在自己選區的辦公室外，被一名43歲男子Brendan Nugent駕車襲擊，導致她的雙腿都要截肢保命。65歲的海恩斯在出院後發聲明表示：「這是一個非常正面的時刻。我非常感激醫院提供的專業而且充滿關懷的救治，也感謝在接下來的康復階段所得到的悉心照料。我非常感謝來自恩迪、澳洲以至世界各地人們發來的成千上萬條溫暖的祝福和支持訊息。這些祝福和訊息都給予我力量，讓我能夠專注於接下來的康復階段。」她又表示，對於在事發後有善心人用她的名義向救助兒童基金捐款而深受感動。