首爾南大門「絲巾大叔」爆紅 叫顧客別買反吸人潮 遊客也朝聖打卡

南韓首爾南大門市場所售貨品以便宜見稱，也因不少網紅拍片上載，近年成為大熱旅遊點。市場內一名售買廉價絲巾的男檔主最近意外爆紅，連美國有線新聞網絡(CNN)和英國《衛報》等也報道。被稱為「絲巾大叔」的男檔主反其道而行，叫顧客別買他的破爛貨，反而吸引了大眾的眼球，大批人排隊買他的絲巾。他生意好到甚至設網店，部分款式亦被搶光。CNN記者特意前往探看，稱即使沒有開門，遊客仍到其拉起布簾的攤檔打卡。CNN其後提出採訪，被「絲巾大叔」揮手婉拒。

南大門絲巾大叔｜排隊逾1小時 6條絲巾賣60港元 《衛報》記者亦實地視察，稱目擊排隊民眾手握號碼牌緩緩前進，隊伍中多半是中年女性，已經等了一個多小時。「絲巾大叔」的絲巾並非以品質取勝，而是夠平，6條只需1萬韓圜(約60港元)；他有時會對客人開玩笑說「別花錢了」、「這不適合妳」。《朝鮮日報》稱，讓絲巾大叔爆紅的YouTube影片中，他常常說出金句，例如開始營業前第一句是「請大家留意一下隔壁的店。他們那裡有很多漂亮的東西。而我們店裡，全是些破爛的、滯銷的存貨」。現場立即傳出陣陣笑聲。

南大門絲巾大叔｜被封絲巾界李安納度 報道指，「絲巾大叔」拒絕透露真實姓命，除了絲巾大叔，有人稱其為Scarfrio，絲巾英文scarf加上荷李活影星李安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)的名字。他走的不是精緻男路線，反而帶著粗獷氣質，受到中年女士歡迎，有人認為他很帥。絲巾大叔說話直率中透著親切，銷售方式逗趣，加上外貌受到讚賞，讓他成為社交平台紅人，顧客與直播主紛紛湧入市場。 南大門絲巾大叔｜「從YouTube知道絲巾大叔」 《衛報》指除了遊客和網紅，當地人也特意到南大門見「絲巾大叔」，一名女子從首爾以南約35公里的龍仁市前來，說從YouTube知道絲巾大叔，「他真的很有名，現在最紅的就是他。」另一居於首爾的女顧客說，已經30年沒有逛南大門市場，通常去超市購物，因「絲巾大叔」而前來，稱「他讓我覺得像自己的兒子，又像弟弟」、「他說話的樣子好可愛。這樣的人值得生意興隆，所以我來替他加油，結果就買了。」她由早上10時排隊，到了11時20分才排到隊頭購買。

《朝鮮日報》稱，就連不認識絲巾大叔的遊客也排隊，好奇地看著熙熙攘攘的人群，紛紛問「怎麼這麼擁擠？」有人說，「糖餅一般要2,000韓圜(約12港元)，這個絲巾只要1,600韓圜(約9.4港元)，真便宜！」報道指，絲巾大叔今年44歲，是兩個女兒的父親。短短三星期內，他的YouTube頻道訂閱人數突破了11萬人。23個記錄他經營店舖的影片累計觀看人次已達2,223萬次。

南大門絲巾大叔｜專家：新鮮感加有趣互動吸客 《朝鮮日報》記者目測，50歲到70歲的顧客比年輕人還多，一名71歲婆婆稱，「我的朋友在YouTube上看到有關片段，叫我一起來，所以便搭地鐵前來」。她又指，「這個人很有趣」，稱她們做媽媽，並說「媽媽，夠了，別買了」、「媽媽，你會受傷的，小心點」。專家指，絲巾大叔廣受歡迎的原因是「與傳統銷售員截然不同的態度帶來新鮮感，以及互動中不可預測的樂趣」。另外，他不會主動強迫顧客購買。相反，他會說「您不必買任何東西，過來坐坐就好」或「別花太多錢」。而且6條絲巾僅售1萬韓圜，顧客考慮到與「名人」見面的成本並不算高，因而願意花錢。

南大門絲巾大叔｜附近攤販不滿人潮阻做生意 經網絡世界，絲巾大叔名字廣為人知，他的攤檔周圍可說擠得水泄不通，亦引起附近賣鞋的攤販不滿；店主稱，「生意很差。我旁邊的通道被堵住，真的很難做生意。整個市場倒是沒問題，因為有人潮進來。受害的是附近這幾家店。」不過，也有攤檔店主稱，絲巾大叔為南大門市場帶來人潮，他有時也會叫擋路的人群，可以光顧一旁的店舖然後伸出相機與他拍照。據悉，絲巾大叔在南大門擺檔多年，賣的是中國製造圍巾，最近迎來銷售高峰，與他相熟的攤販也替其開心。有些人經過即使不光顧，也向他大叫「加油」。另外，帶貨網紅也「抄襲」了他的銷售風格。