日本富士山失蹤中國男子　內媒稱父懸賞50萬人民幣尋人

在本月8日於日本富士山失蹤的中國男子陳杰，目前仍未尋回，當地也已經沒有更新救援消息。而內地媒體報道，陳父正辦理緊急簽證前往日本，並與駐日中國大使館溝通，而陳家提出了50萬人民幣希望更多人參與搜索，就算發現的只是遺體也會有10萬人民幣感謝。

25歲的中國籍男子陳杰，在11月8日獨自試圖登上富士山，原本2名與他相約登山的人士，因為日本已封閉登山路線以及裝備不足而放棄登山，唯陳杰仍堅持。在最初仍有影片與同行友人聯絡，但其後已失去音訊。日本方面早前持續派員在富士山一帶搜索，但仍未有發現。據內地媒體的報道，警察已尋找到陳杰登山的痕跡，不過仍沒有消息。而其父親已聯絡中國駐日本的使館，並且希望有更多人參與搜索，並指能協助找到本人將會支付50萬人民幣，而遺體仍會有10萬人民幣。