佛州68歲「陰濕男」痛恨前妻閨密害他離婚 寄沾滿花生醬賀卡給閨密 圖殺人於無形

坎塞萊爾二世寄沾滿花生醬的賀卡給有嚴重過敏的前妻好友，已被警方拘捕。(互聯網)

美國佛州一名68歲男子疑不滿前妻閨密，認為她「落藥」唆擺導致他離婚，心生恨意，便將沾滿花生醬的賀卡寄給對方，企圖殺人於無形……

《紐約郵報》等媒體報道，警方表示，68歲男子坎塞萊爾二世(Joseph Gerard Cancellare Jr.)涉嫌於去年8月8日在佛州戴維市(Davie)一處郵政自助站購買郵票並寄出賀卡，直至同月14日，這張沾滿花生醬的賀卡才送達其前妻好友的住所。

受害女子表示，當時她打開油膩的信封，才發現裡面有花生製品，因對花生嚴重過敏，便立即衝入屋內徹底清洗雙手，但雙手仍感刺痛、雙臂出疹等，過敏反應持續接近6小時。