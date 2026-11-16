佛州68歲「陰濕男」痛恨前妻閨密害他離婚 寄沾滿花生醬賀卡給閨密 圖殺人於無形

美國佛州一名68歲男子疑不滿前妻閨密，認為她「落藥」唆擺導致他離婚，心生恨意，便將沾滿花生醬的賀卡寄給對方，企圖殺人於無形……
《紐約郵報》等媒體報道，警方表示，68歲男子坎塞萊爾二世(Joseph Gerard Cancellare Jr.)涉嫌於去年8月8日在佛州戴維市(Davie)一處郵政自助站購買郵票並寄出賀卡，直至同月14日，這張沾滿花生醬的賀卡才送達其前妻好友的住所。
受害女子表示，當時她打開油膩的信封，才發現裡面有花生製品，因對花生嚴重過敏，便立即衝入屋內徹底清洗雙手，但雙手仍感刺痛、雙臂出疹等，過敏反應持續接近6小時。
警方調查發現，女子與這對離婚夫婦相識近20年，她必須時刻留意、避免接觸花生製品，坎塞萊爾熟知她這些嚴重過敏情況。而3人最後一次聯絡是在2022年7月，當時女子出席坎塞萊爾與妻子處理財產分配的離婚程序會面。警方指出，坎塞萊爾疑因此對這名妻子的好友心生怨恨，認定是她介入導致自己離婚。
此外，一名友人向警方作供稱，坎塞萊爾確實知道受害女子對花生嚴重過敏。另一友人亦指，坎塞萊爾曾說過想傷害這名前妻的閨密。
調查期間，警方循著郵票購買紀錄追查，透過信用卡交易等資料鎖定嫌疑人，終在本月13日拘捕坎塞萊爾。
坎塞萊爾已被落案起訴「過失危及他人安全」以及「持致命武器加重傷害」兩罪，目前羈押在警局拘留所。