報道指出，2025年9月，《紐約時報》致電NVIDIA，詢問一間名為Megaspeed的新加坡公司的狀況，這家公司由黃樂主導，從NVIDIA購買價值不菲的晶片。 報道引述NVIDIA員工透露，黃仁勳當時相當生氣zb2知情人士表示，雖然黃仁勳並未回應是否認識黃樂，但他不滿人關係可能很密切的說法。

英偉達（NVIDIA）前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）與黃樂（Alice Huang）及員工的婚外情風波持續延燒，《紐約時報》爆料指一年多前媒體向NVIDIA詢問兩人關係，引發黃仁勳強烈不滿，黃仁勳女兒黃敏珊（Madison Huang）甚至要求公司公關團隊「強硬回擊」。

報道表示，NVIDIA展開強而有力的反擊。其中擔任黃仁勳核心幕僚的黃敏珊（Madison Huang），敦促公司公關團隊強硬回擊，此外，還聘請了專業危機公關公司Heller支援。報道指出，在接下來的 13 個月裡，黃仁勳堅稱與黃樂僅是商業往來。

直到11月6日，《紐約時報》披露黃樂身分，英國《金融時報》緊接著披露她與黃仁勳不尋常的關係。《紐約時報》指出，當晚，NVIDIA法務長泰特（Tim Teter）親自前往黃仁勳位於加州住所，黃仁勳才坦承與黃樂發生婚外情。

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