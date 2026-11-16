美國土安全部長警告：特朗普及其家人是伊朗頭號暗殺目標 無人機威脅日增｜美伊戰爭

美國國土安全部長馬林(Markwayne Mullin)表示，總統特朗普及其家人仍是伊朗暗殺的首要目標，官員每天都會在總統簡報中接獲相關威脅情報。與此同時，無人機帶來的安全威脅也日益嚴重。 霍士新聞報道，馬林在《星期日簡報》(The Sunday Briefing)節目中指出：「每天的總統簡報，我們都會收到來自伊朗威脅的情報。我們知道，特朗普總統及其家人是頭號目標。」 媒體亦報道，以色列情報部門已掌握伊朗可能策劃使用裝載炸藥的無人機攻擊特朗普。馬林雖未證實相關報道，但表示政府官員確實掌握伊朗威脅情報。

馬林：新技術令無人機更難應付 與此同時，馬林也將對付無人機列為「首要議題」，指出無人機技術日益先進、販毒集團在美國南部邊境的活動，以及大型公眾集會的保安漏洞，都是必須面對的問題。 馬林表示：「我們對付無人機需要更多支援，國土安全部正主導這項工作。由於販毒集團每天都試圖將毒品偷運入美國，我們在南部邊境跟這些集團對抗時，無人機出現也愈來愈多。此外，我們還看到一些目前難以有效反制的新技術。」

重大體育賽事及大型集會面臨無人機威脅 南部邊境聯合特遣隊高官菲勒(Brian Filler)表示，美軍過去30日偵測到378宗無人機入侵邊境事件。這類事件有增加趨勢，通常是裝有攝影機的商用無人機，用於監視以及與走私、人口販運有關的活動。 馬林並指，無人機威脅不只存在於南部邊境，重大體育賽事及其他大型集會也面臨這類安全風險。例如，在國際足協(FIFA)世界盃期間，執法部門接觸逾2,000架無人機，查扣其中700架，並拘捕多人。 馬林說：「我們在運用實體手段對付無人航空系統、擊落真正構成威脅的無人機方面，能力仍有不足。」由於涉及空域管制及許可等問題，國土安全部正與運輸部長達菲(Sean Duffy)磋商。此外，國土安全部已成立專責反無人機部門，以彌補防範及消除潛在威脅方面的能力缺口。