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出版：2026-Nov-16 23:03
更新：2026-Nov-16 23:03

塌樓意外奪8命 失蹤4日貓貓瓦礫下奇蹟獲救 與13歲少女飼主團聚(有片)

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美國紐約布魯克林(Brooklyn)一幢住宅大樓本月11日倒塌，造成8人死亡、多人受傷。一名13歲少女最掛心的並非自己的財物，而是失蹤的愛貓Isaac。少女早前公開呼籲救援人員協助尋找，經過數日搜索後，Isaac最終被人在瓦礫堆中尋回，與主人重聚。

13歲的Zariah Coleman居於布魯克林弗拉特布殊(Flatbush)倒塌大樓旁邊。事發於11月11日下午約4時，當時鄰近建築工地正在施工，她感到住所震動，隨即驚見大樓倒塌，愛貓Isaac亦告失蹤。

「我第一時間想到的就是我的貓」

事故發生後，Coleman一直未能找到Isaac，上周五更公開呼籲救援人員繼續協助搜索。她憶述得知事故發生後，「我第一時間想到的就是我的貓」，甚至一度想衝過警方封鎖線尋找牠，但面對滿目瘡痍的現場，只好把希望寄託於救援人員身上。

Isaac奇蹟獲救。(互聯網) 貓貓Isaac。(互聯網) 貓貓Isaac獲救當日，Coleman高興不已。(互聯網) 貓貓Isaac獲救當日，Coleman高興不已。(互聯網) 螢幕擷取畫面 2026 11 16 225103 事故現場。(互聯網) 貓貓Isaac與Coleman(中)及其母團聚。(美聯社) 貓貓Isaac與Coleman(右)及其母團聚。(美聯社)

被困瓦礫4日斷水斷糧

紐約市長辦公室周日在Facebook公布消息，證實失蹤多日的Isaac已被尋回。救援人員經過數天搜索後，終於在瓦礫堆中找到牠。Isaac在被困的4天內斷水斷糧，幸最終奇蹟生還，Isaac與Coleman短暫相聚後，目前正接受獸醫治療。醫生希望牠數天後可以出院，回到家人身邊。

涉事3層高建築於11月11日下午倒塌，並塌向毗鄰建築地盤，事故造成8死，包括2名兒童、2名建築工人及4名成人，另有4名消防員及14名平民受傷。當局目前仍在調查大樓倒塌原因。

片段︰

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