塌樓意外奪8命 失蹤4日貓貓瓦礫下奇蹟獲救 與13歲少女飼主團聚(有片)

美國紐約布魯克林(Brooklyn)一幢住宅大樓本月11日倒塌，造成8人死亡、多人受傷。一名13歲少女最掛心的並非自己的財物，而是失蹤的愛貓Isaac。少女早前公開呼籲救援人員協助尋找，經過數日搜索後，Isaac最終被人在瓦礫堆中尋回，與主人重聚。

13歲的Zariah Coleman居於布魯克林弗拉特布殊(Flatbush)倒塌大樓旁邊。事發於11月11日下午約4時，當時鄰近建築工地正在施工，她感到住所震動，隨即驚見大樓倒塌，愛貓Isaac亦告失蹤。

「我第一時間想到的就是我的貓」

事故發生後，Coleman一直未能找到Isaac，上周五更公開呼籲救援人員繼續協助搜索。她憶述得知事故發生後，「我第一時間想到的就是我的貓」，甚至一度想衝過警方封鎖線尋找牠，但面對滿目瘡痍的現場，只好把希望寄託於救援人員身上。