黃仁勳出軌｜美財長貝森特：黃樂是否間諜不重要 只關注英偉達有否遵守晶片出口限制

報道指因醜聞「落台」的黃仁勳考慮回鍋擔任英偉達行政總裁，盟友為他設立了「戰情室」。美國財長貝森特卻「反對」黃仁勳復職，周日接受霍士新聞訪問時認為，英偉達董事會應從公司外部物色新的行政總裁，該公司需要大幅改革。他又指黃仁勳情婦黃樂是否間諜不重要，只關注英偉達有否遵守晶片出口限制，又指黃仁勳的人性弱點是他自己的事情。
貝森特表示，英偉達董事會和外部法律顧問須在10天內回答，英偉達的先進晶片有否運到中國，並匯報他們的內部調查結果。貝森特表示，規格高於H200的晶片不可買給中國，華府准許H200晶片售給中國，但禁止出售用於AI模型的更先進晶片。他想知道英偉達有否利用空殼公司逃避出口限制，例如與新加坡公司Megaspeed有關聯的公司。貝森特日前將矛頭指向商務部，指他們沒有將涉及黃仁勳情婦黃樂間諜疑雲的Megaspeed列入黑名單。美國懷疑Megaspeed為東南亞數據中心購買英偉達晶片，然後轉運到中國，司法部正在調查。貝森特提到英偉達的內部調查應該檢視該公司是否存在遵守美國出口管制的公司文化。
黃仁勳出軌｜商務部長被責放生Megaspeed並涉私利
Megaspeed獲「放生」矛頭指向美國商務部長盧特尼克，認為他阻撓將該公司列入出口限制黑名單，並支持放寬晶片出口管制，報道稱可能涉及其家族利益。《紐約時報》披露，盧特尼克一直經營並已交由兒子打理的金融服務公司「建達」(Cantor Fitzgerald)，與多間東南亞數據中心有商業往來，而他多次延後或暫緩收緊晶片出口管制，讓中國企業得以租用東南亞算力，有利益衝突之嫌。報道指，建達為新加坡公司「比特小鹿」(Bitdeer)股票發行指定銷售代理，後者正於馬來西亞興建數據中心並於明年啟用，將部署價值數億美元的英偉達先進AI伺服器，向中國科技企業提供運算服務。這表示公司只需租用有關數據中心，便取得英偉達先進晶片運算能力。
黃仁勳出軌｜矽谷盟友力挺 黃仁勳謀回歸
《金融時報》周日引述消息人士報道，黃仁勳正考慮回鍋擔任英偉達行政總裁，與親信商討有關可能性。其中一名盟友向該報表示，他們成立了「戰情室」匯聚了矽谷的高層，遊說董事會讓黃仁勳回朝，並試圖爭取白宮的支持。他稱，除了研究員喜歡黃仁勳，科技界所有重要人物都喜歡他。該名消息人士又說，他們的行動獲黃仁勳支持。《金融時報》日前報道，英偉達董事會已接觸英國晶片製造商安謀控股(Arm Holdings)行政總裁哈斯(Rene Haas)，視其為出任英偉達行政總裁候選人之一。美國科技界富商馬斯克日先率先表態支持黃仁勳復職的聯署行動，英偉達兩大股東Altimeter Capital和Atreides Management也發信給董事會，提出讓黃仁勳回到英偉達，令他復職的機會大增。