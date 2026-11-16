黃仁勳出軌｜美財長貝森特：黃樂是否間諜不重要 只關注英偉達有否遵守晶片出口限制

報道指因醜聞「落台」的黃仁勳考慮回鍋擔任英偉達行政總裁，盟友為他設立了「戰情室」。美國財長貝森特卻「反對」黃仁勳復職，周日接受霍士新聞訪問時認為，英偉達董事會應從公司外部物色新的行政總裁，該公司需要大幅改革。他又指黃仁勳情婦黃樂是否間諜不重要，只關注英偉達有否遵守晶片出口限制，又指黃仁勳的人性弱點是他自己的事情。

貝森特表示，英偉達董事會和外部法律顧問須在10天內回答，英偉達的先進晶片有否運到中國，並匯報他們的內部調查結果。貝森特表示，規格高於H200的晶片不可買給中國，華府准許H200晶片售給中國，但禁止出售用於AI模型的更先進晶片。他想知道英偉達有否利用空殼公司逃避出口限制，例如與新加坡公司Megaspeed有關聯的公司。貝森特日前將矛頭指向商務部，指他們沒有將涉及黃仁勳情婦黃樂間諜疑雲的Megaspeed列入黑名單。美國懷疑Megaspeed為東南亞數據中心購買英偉達晶片，然後轉運到中國，司法部正在調查。貝森特提到英偉達的內部調查應該檢視該公司是否存在遵守美國出口管制的公司文化。