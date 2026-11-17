美國加州檢察長邦塔(Rob Bonta)周一(16日)起訴OpenAI，指控這家美國人工智能(AI)巨頭在缺乏充分安全程序及監管的下，開發具危險性產品。

OpenAI早前披露旗下的AI模型曾自主脫離限制環境，並對其他公司發動網絡攻擊。路透社報道，上述是美國首宗由州政府針對此類網絡攻擊提出的訴訟。今年7月，由OpenAI先進AI模型驅動的自主助理程式(AI agent)在安全測試中脫離限制並連上網絡，入侵AI初創公司Hugging Face，事件引發廣泛關注。

邦塔指控，OpenAI違反加州消費者保護法，並因危害公共安全構成公共妨害(public nuisance)。他在記者會中表示，今次訴訟目的在於尋求法院命令OpenAI停止違法行為，確保AI模型測試及開發過程符合安全規定，並為公司的違法行為承擔責任。