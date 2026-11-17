美國加州檢察長邦塔(Rob Bonta)周一(16日)起訴OpenAI，指控這家美國人工智能(AI)巨頭在缺乏充分安全程序及監管的下，開發具危險性產品。
OpenAI早前披露旗下的AI模型曾自主脫離限制環境，並對其他公司發動網絡攻擊。路透社報道，上述是美國首宗由州政府針對此類網絡攻擊提出的訴訟。今年7月，由OpenAI先進AI模型驅動的自主助理程式(AI agent)在安全測試中脫離限制並連上網絡，入侵AI初創公司Hugging Face，事件引發廣泛關注。
邦塔指控，OpenAI違反加州消費者保護法，並因危害公共安全構成公共妨害(public nuisance)。他在記者會中表示，今次訴訟目的在於尋求法院命令OpenAI停止違法行為，確保AI模型測試及開發過程符合安全規定，並為公司的違法行為承擔責任。
邦塔在聲明中說：「Hugging Face遭(網絡)攻擊，是OpenAI內部文化可預見的結果。這種文化將增長和快速開發模型置於安全及問責之上，而這只是已知80宗事件中的一宗。」
訴訟狀指出，OpenAI在模型安全測試工作方面誤導消費者，違反加州消費者保護法。此外，OpenAI干擾當地組織和服務，亦妨礙加州居民對自身財產的使用。
Hugging Face遭入侵事件後，OpenAI發表網誌表示，這是「一宗前所未見的網絡安全事件，涉及最先進的網絡攻擊能力」。OpenAI承認，在應對AI失控行為方面，各方有必要提高透明度，並表示正強化相關的安全防護。
至9月中旬，OpenAI公布一套新的事件通報機制，稱即使在事件嚴重程度尚不明確的情況下，也會「採取較透明的做法」。