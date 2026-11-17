設置於日本理化學研究所的超級電腦「富岳」遭入侵並不當存取後，「富岳」已停機並接受檢查，以便確認是否有資料外洩等情況。日媒指，這可能導致企業及機構的機密外洩，用戶的電郵地址等個資及研究資料等可能已外洩。

日本放送協會(NHK)、朝日新聞等報導，理化學研究所是隸屬日本政府文部科學省的研究機構。該研究所與文科省表示，本月12日超級電腦「富岳」用戶認證有關的系統，出現來自外部的可疑通訊，理化學研究所從14日清晨起切斷外部存取，並停止「富岳」運作。