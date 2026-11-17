設置於日本理化學研究所的超級電腦「富岳」遭入侵並不當存取後，「富岳」已停機並接受檢查，以便確認是否有資料外洩等情況。日媒指，這可能導致企業及機構的機密外洩，用戶的電郵地址等個資及研究資料等可能已外洩。
日本放送協會(NHK)、朝日新聞等報導，理化學研究所是隸屬日本政府文部科學省的研究機構。該研究所與文科省表示，本月12日超級電腦「富岳」用戶認證有關的系統，出現來自外部的可疑通訊，理化學研究所從14日清晨起切斷外部存取，並停止「富岳」運作。
位於神戶市的理化學研究所除了發電郵通知用戶相關事件，亦正確認是否涉及資料外洩等情況。
日本以達到全球最高運算水準為目標，研發「富岳」。而「富岳」的開發費用高達約1,300億日圓(約64.1億港元)，2021年正式啟用之初，運算速度曾居全球之冠。
「富岳」目前用於大學、研究機構研究防災、基礎科學等最先進的研究。其中，製藥公司會在研發產品時使用「富岳」，汽車製造商也會借助「富岳」運算力量進行空氣阻力等研究。《日本經濟新聞》報道，暫未清楚「富岳」何時重啟。
日媒指出，「富岳」是日本最高峰富士山的別名，命名時不僅寄望其具備強大的運算效能，也希望藉此擴大使用範圍，讓更多企業或機構都能使用。若因遭到不當存取，導致企業及大學的先進研究相關資料外洩，恐衝擊日本產業的競爭力及科研發展。
「富岳」也設有付費機制，企業只要支付使用費，就能不公開計算結果，藉此提升自身競爭力。