路透社報道，中國實體正以日益複雜的方法，利用美國頂尖AI模型的輸出結果訓練中國國產模型，藉此拓展AI策略並抵銷美國封鎖晶片進口的衝擊。(資料圖片)

經路透社檢視的大量文件顯示，黃仁勳出軌事件後，美國收緊對中國出口先進晶片限制的同時，中國實體正以日益複雜的方法，利用美國頂尖AI模型的輸出結果訓練中國國產模型，藉此拓展AI策略並抵銷美國封鎖晶片進口的衝擊。

路透社檢視超過300份中國學術論文、專利、企業揭露資料、招聘公告及政府文件後發現，中國這項稱為「蒸餾」(distillation)的做法，已從學術實驗擴大至中國產業界普遍採用的技術。

報道指，相關紀錄描述，中國研究人員利用美國AI模型回答問題、建立電腦程式碼及尋找複雜問題的解決方案。中國企業接著開發軟件，將這項流程自動化，並由專業人員整理資料，用於訓練規模較小的國產AI模型。