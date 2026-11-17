經路透社檢視的大量文件顯示，黃仁勳出軌事件後，美國收緊對中國出口先進晶片限制的同時，中國實體正以日益複雜的方法，利用美國頂尖AI模型的輸出結果訓練中國國產模型，藉此拓展AI策略並抵銷美國封鎖晶片進口的衝擊。
路透社檢視超過300份中國學術論文、專利、企業揭露資料、招聘公告及政府文件後發現，中國這項稱為「蒸餾」(distillation)的做法，已從學術實驗擴大至中國產業界普遍採用的技術。
報道指，相關紀錄描述，中國研究人員利用美國AI模型回答問題、建立電腦程式碼及尋找複雜問題的解決方案。中國企業接著開發軟件，將這項流程自動化，並由專業人員整理資料，用於訓練規模較小的國產AI模型。
文件也顯示，中國政府正鼓勵採用模型蒸餾技術，讓AI更便宜、更容易部署至中國強大的製造業。
報道指，模型蒸餾並不違法，在世界其他地區也相當普遍。儘管這項流程無法複製頂尖模型的全部能力，也無法消除對先進運算能力的需求，但能協助開發人員將特定技能保留在成本較低的小型系統中，進而可能降低對美國科技的依賴。
隨著中國開發人員得以憑藉美國競爭對手的能力來建構自身的AI實力，中國擴大運用蒸餾技術，可能會削弱美國限制向中國出售先進晶片的成效。美國政府已表明，將進一步限制中國取得英偉達等美企的先進晶片。
美國當局今年9月公開指控中國企業，以工業規模對美國AI模型進行積極且具針對性的蒸餾。
3名知情人士透露，美國商務部官員今年7月在成都舉行會議時，曾向中國監管機構表達關注開發人員蒐集美國頂尖AI模型輸出結果一事，並警告部分行為可能構成智能財產權盜竊。
這場中美交流早前並未對外公布。知情的美國官員表示，中國官員當時為蒸餾技術辯護，稱這是標準的AI開發技術，並表示若相關行為構成智能財產權盜竊，中方願意採取行動，但並未作出具體承諾。