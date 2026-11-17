土耳其當局在近日接連搜查及接管多間反對派的媒體，最新一宗是在今日（17日）突擊搜查最後一間主要的反對派電視台，拘捕高層及委派管理人接管。當地反對派指這是當局打壓媒體的最新一次行動。

土耳其的伊斯坦堡檢察辦公室發表聲明稱，針對「Sozcu TV」的行動，是針對該電視台涉嫌違反土耳其《反恐怖主義資金法》以及涉嫌與居住在美國的宗教人士居倫（Fethullah Gulen）所領導的組織存在關聯而展開的調查。辦公室稱，有跡象顯示「Sozcu TV」及其擁有人Burak Akbay名下的其他媒體機構，可能接受了來自海外帳戶的資金資助。居倫被指涉及策劃2016年的軍事政變失敗，土耳其因此將他支持者的組織定性為恐怖組織，而居倫早在2024年已離世。