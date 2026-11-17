日本東京灣中心人工島的一個停車場，據報道今年已46次被關閉，原因是在當地經常有「車聚」對公眾造成滋擾。由於日本國內市場（JDM）的跑車在海外受到歡迎，不少外國遊客會租車或僱用導遊接載到特定的JDM車聚地點湊熱鬧，有國會議員就呼籲打擊相關可能涉及白牌車的行為。

在東京灣高跨海公路的中央有一個人工島的「海螢」，該處位於日本東京灣的出入口中心，可飽覽川崎工業區、千葉沿岸甚至遠眺富士山。然而近年日本改裝車的車迷，除了以前的「大黑停車場」外，也有人在海螢的停車場聚集。由於聚集造成噪音及人群聚集外，也有喜歡JDM的外國遊客湊熱鬧，日本媒體就指有些遊客不理危險在路面上橫過。東日本高速公路公司就表示，今年至今已有至少46次因為太多人聚集而封鎖停車場。