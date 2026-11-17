日本東京灣中心人工島的一個停車場，據報道今年已46次被關閉，原因是在當地經常有「車聚」對公眾造成滋擾。由於日本國內市場（JDM）的跑車在海外受到歡迎，不少外國遊客會租車或僱用導遊接載到特定的JDM車聚地點湊熱鬧，有國會議員就呼籲打擊相關可能涉及白牌車的行為。
在東京灣高跨海公路的中央有一個人工島的「海螢」，該處位於日本東京灣的出入口中心，可飽覽川崎工業區、千葉沿岸甚至遠眺富士山。然而近年日本改裝車的車迷，除了以前的「大黑停車場」外，也有人在海螢的停車場聚集。由於聚集造成噪音及人群聚集外，也有喜歡JDM的外國遊客湊熱鬧，日本媒體就指有些遊客不理危險在路面上橫過。東日本高速公路公司就表示，今年至今已有至少46次因為太多人聚集而封鎖停車場。
據報道指，有遊客表示只需要支付200美元的價錢，就可以在海外租用日本車參與車聚，而有關的租車分為兩種。一種是由日本導遊駕車，前往海螢的停車場與其他車輛拍照，而另一種由遊客自己駕車前往。日本國土交通省代表在國會回應質詢就表示：「如果屬於需要辦理客運或私家車租賃許可證的業務，則受《道路交通法》的約束。」即是僱用導遊載客，可能屬於「白牌車」行為。日本反對派議員指「簡而言之，如果你在沒有牌照的情況下提供有償駕駛服務，那就是非法出租車服務；如果你讓一個人在沒有駕照的情況下自己駕駛汽車，那就是非法租車服務。」
海ほたるPA、今年だけで44回も閉鎖って異常じゃない？10月だけでも12回…。 車の集会で一般の利用者が入れなくなるなんて、さすがに迷惑すぎる。 これだけ繰り返されてるのに、どうして改善されないんだろう。 https://t.co/5YozcQnhYJ— バカックス (@hima__h__) November 12, 2026
海ほたるの閉鎖が最近多いけど、私行った時もこんな感じ。駐車場内でタイヤ交換してたり、治安終わってた。多分一般車より改造車、改造車目的で来てる人の方が多そうな印象。海ほたる行くまでも蛇行＆猛スピードで危なすぎたし普通に通報した。警視庁にもメールした。 https://t.co/oBEDlKzVCh— mem (@cidtfr28347) November 12, 2026