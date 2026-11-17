Google威脅情報小組(Google Threat Intelligence Group，簡稱GTIG)公布第4季「AI威脅追蹤報告」(AI Threat Tracker)，首次觀察到攻擊者(黑客)利用人工智能助理(AI agent)，在完全毋須人類介入下，將安全修補程式轉為實際可用的攻擊手法。整體而言，AI助理在系統遭入侵及漏洞利用過程中承擔更多工作，不僅大幅降低人類參與程度，更加速了攻擊周期。
Google威脅情報小組公布的「AI威脅追蹤報告」，詳細說明黑客透過AI助理程式使用的最新攻擊手法，以及Google如何偵測並阻斷對AI助理Gemini服務的濫用、停用相關帳號，並根據這些發現來加強安全防護機制。
報告指出，發現首個「無需人類介入」(human-out-of-the-loop)的利用漏洞案例。一個名為「exploit_agent」的大型語言模型(LLM)框架，配置俄語工具，能持續比對修補前後的程式碼、識別安全漏洞，並在無人類干預下自動開發出漏洞攻擊。
此外，Google威脅情報小組也觀察到受金錢動機驅使，以及疑似進行網絡間諜活動的威脅發動者，紛紛使用CAIRN、PentAGI及CyberStrikeAI等開源的助理式滲透測試工具，來自動化執行攻擊過程中的各個步驟。其中一個案例顯示，某個攻擊者在針對美國太空產業的入侵行動中部署了CAIRN。
再者，Google威脅情報小組發現，與中國相關的攻擊者正利用LLM，將偷來的資料處理為情報產品。同時也追蹤到與北韓相關的攻擊活動，利用AI生成的假身份鎖定加密貨幣公司，並試圖操縱自主程式編碼輔助工具的系統配置。