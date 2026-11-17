Google威脅情報小組(Google Threat Intelligence Group，簡稱GTIG)公布第4季「AI威脅追蹤報告」(AI Threat Tracker)，首次觀察到攻擊者(黑客)利用人工智能助理(AI agent)，在完全毋須人類介入下，將安全修補程式轉為實際可用的攻擊手法。整體而言，AI助理在系統遭入侵及漏洞利用過程中承擔更多工作，不僅大幅降低人類參與程度，更加速了攻擊周期。

Google威脅情報小組公布的「AI威脅追蹤報告」，詳細說明黑客透過AI助理程式使用的最新攻擊手法，以及Google如何偵測並阻斷對AI助理Gemini服務的濫用、停用相關帳號，並根據這些發現來加強安全防護機制。