在上月，日本拘捕了一名已移居日本多年的中國人，涉及幫助其他同胞取得日本居留簽證，而偽造文件。日本媒體指，由於日本的高技術人才簽證實際上欠缺實際審查，令簽證出現漏洞。其中柬埔寨詐騙集團「太子集團」的高層，也是以相關簽證獲得日本的居留權。

日本《讀賣新聞》就有關偽證事件進行調查。根據日本的出入國在留管理廳資料，自2021年疫情之後，以高技術專業人才簽證申請居留的人數持續上升，至2025年底就有3.3萬人，比5年前的增加2.5倍，而當中近7成的申請人都是來自中國。根據之前的中國人偽造證書的案件中，調查人員指涉案的中囸人收取每位客人約60萬美元，就可以為他們取得高技術專業人才簽證，這些申請人甚至毋須實際工作，涉事人員會為他們安排「工作地址」，並會將當中的15萬美元以「工資」方式歸還申請人。相信該名中國男子，自2020年以後，以類似手法為約40名中國人取得日本的簽證。而東南亞大型詐騙集團太子集團的高層，也是在2023年以同樣的簽證獲得日本的居留權，直至今年6月他因為提交虛假的搬遷表格才被拘捕。