南韓一隻雞可說是國民美食，遊客也喜愛。首爾東大門一間「一隻雞」(닭한마리)食店疑似將前客食剩的配料「蒜蓉和韭菜」回收再重新給其他客人。一名南韓網民日前上載片段，指光顧某間「一隻雞」時，見到員工在客人離開收拾枱面後，回到工作台清理餐具時，將客人食剩的蒜蓉和韭菜放回容器中回收再用。他將過程拍下來，並說即使只吃了一點，把食材回收再用，是不是有點過分。他懷疑自己食的也可能是「廚餘」，感到胃部不適立即離開。

根據當地傳媒報道，該名網民聲稱在用餐期間，多次看到員工以極不尋常的方式清理鄰桌碗盤，讓他愈看愈覺不對勁，「就算只目擊一次都夠誇張了，在用餐過程中一直看到這種回收舉動，真的讓人無法接受」。他以後不會再去那間一隻雞了。報道指，單憑該短片難以證明店員回收剩菜後是否再給其他客人。其他網民表示，「這麼明目張膽」、「必須舉報」、「快公布店名，我超愛吃一隻雞，好怕中招」。也有曾在烤肉店工作的網民稱，回收再用小菜是常態，甚至連客人吃剩的大醬湯也會重用。

「食剩泡菜拿來做泡菜鍋，反正煮過」 這不是第一次傳出南韓「食剩回收」事件，今年3月濟州一間著名餐廳也被前員工爆料，公開偷拍片段，指該店將客人食用後剩餘的菜餚回收，並「重新上桌」。餐廳負責人嚴正否認，指這是一場「陷阱」，解釋「我們辛苦製作的泡菜剩下很多，丟掉很可惜，員工們才留著自己吃」。她再亖強調並不是給客人吃。釜山一間餐廳之前也被指，將客人食用過的泡菜「回收再用」，煮成泡菜鍋後再端給其他食客。店家稱，「其他的我都有丟掉，就是泡菜會比較可惜，反正泡菜鍋會煮熟才送上桌，那就把泡菜拿來做泡菜鍋。」據悉，釜山當局於4月到5月調查了220多間餐廳，其中8間將食剩菜回收再利用。

이렇게 대놓고 재사용 한다고..? 동대문 닭한마리 골목에 어느 닭집. 마늘이며 부추며 재활용하는게 목격됨. 하.. 저 고무장갑은 설거지용 아니야? 설거지 하기전에 먹다가 남은 음식들 통에 다시 넣고 설거지하나 봄... https://t.co/HQCrkDTB9O — 뱃살공주 (@seulsamada) November 12, 2026