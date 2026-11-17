超離奇……尼日利亞一名男子車禍身亡被送進停屍間，數小時後竟「復活」，全身沾滿葬禮用白色粉末，沒有抹掉便若無其事即時「歎番支煙」，令村民又驚又喜……

英國《太陽報》引述當地媒體報道，事發於尼日利亞三角洲州(Delta state)城鎮埃弗雷尼(Evwreni)附近村落。男子騎電單車遇車禍，被判定死亡，本月13日晚被送進停屍間，未料數小時後突然醒來。

村民分享傳統糕點慶祝

從社交網流傳影片可見，男子站立時還有些不穩，臉上和身上可見被撒上葬禮用的白色粉末。報道指，他「復活」後第一時間是開口問人要香煙和打火機，立即抽起煙來。附近村民得知他復活後紛紛到來查看，男子在鬼門關前轉一圈，一邊抽煙、一邊跟人握手慶祝。從片中可聽見有人叫男子去做身體檢查，接著有村民拿出家裡的傳統糕點與人分享，慶祝男子大難不死。