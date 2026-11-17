英國一名青年吸食大麻後駕駛非法電動單車(e-bike)，在斑馬線撞倒一名86歲婦人致死。案件原判監6年9個月，但因被質疑刑期過輕而被轉介上訴。上訴法院周二裁定加刑1年9個月，改判監禁8年6個月。
現年20歲的斯托科(Billy Stokoe)於2025年5月16日在英格蘭桑德蘭(Sunderland)駕駛一輛Sur-Ron電動單車時，撞上正在過路的86歲婦人斯蒂芬森(Gloria Stephenson)。
事發時老婦完成「日行一萬步」回家
事發時，斯蒂芬森正帶同女兒的小狗散步，並完成每日步行一萬步的目標。法庭播放的片段顯示，斯托科當時吸食過大麻，涉事電動單車僅有一個煞車掣能正常運作，而他更單手騎車並使用手機。他在撞向斯蒂芬森前既沒有減速，亦未有閃避，最終把對方撞至重傷，送院後不治。
閉路電視顯示，斯蒂芬森被撞後倒臥路面一動不動，其女兒所養的小狗在旁驚慌亂跳。斯托科其後折返查看傷者，一度雙手抱頭在路邊來回踱步，但當途人趕來協助時，他最終仍離開現場。
撞人後折返查看 其後藏車換衫離開
他其後把涉事電動單車藏到朋友家中，再返回住所更換衣服，之後才在母親陪同下前往警署自首。警方隨身攝錄機拍下他在警署接受問話時落淚，並向警員問道：「她死了嗎？」
不過案情亦透露，斯托科被捕不足兩周後，曾要求警方修改保釋條件，准他前往溫布萊球場觀看新特蘭的升班附加賽決賽，亦曾申請參加已付款的海外家庭旅行。
斯托科其後承認危險駕駛導致他人死亡罪，今年5月被判囚6年9個月。按當時刑期計算，他實際服刑時間約為3年4個月。死者家屬批評判刑過輕，不足以反映案件嚴重性，案件其後交由上訴法院覆核。上訴法院最終裁定原審量刑過於寬鬆，將刑期增加1年9個月至8年6個月。法官指，案件核心是一場毀滅性的悲劇，徹底改變死者家人的人生。
死者女兒弗朗西斯(Julie Francis)對加刑結果表示歡迎，認為案件向社會發出明確訊息，反映危險駕駛非法電動單車造成嚴重後果時，必須承擔相應責任。