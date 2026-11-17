英國一名青年吸食大麻後駕駛非法電動單車(e-bike)，在斑馬線撞倒一名86歲婦人致死。案件原判監6年9個月，但因被質疑刑期過輕而被轉介上訴。上訴法院周二裁定加刑1年9個月，改判監禁8年6個月。

現年20歲的斯托科(Billy Stokoe)於2025年5月16日在英格蘭桑德蘭(Sunderland)駕駛一輛Sur-Ron電動單車時，撞上正在過路的86歲婦人斯蒂芬森(Gloria Stephenson)。

事發時老婦完成「日行一萬步」回家

事發時，斯蒂芬森正帶同女兒的小狗散步，並完成每日步行一萬步的目標。法庭播放的片段顯示，斯托科當時吸食過大麻，涉事電動單車僅有一個煞車掣能正常運作，而他更單手騎車並使用手機。他在撞向斯蒂芬森前既沒有減速，亦未有閃避，最終把對方撞至重傷，送院後不治。