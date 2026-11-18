英偉達(NVIDIA)創辦人黃仁勳因捲入婚外情與國安風波，宣布辭去行政總裁職務，公司內部及外界持續有聲音要求讓他復職。美國財經頻道CNBC周一引述消息人士稱，英偉達董事會未考慮讓黃仁勳回歸，目前聚焦針對黃仁勳的調查，據報董事會上星期已聘請律師行，調查黃仁勳是否洩露公司機密或危害國家安全。美國總統特朗普周一啟程展開亞洲之行前被記者問到黃仁勳事件，指他不介意黃仁勳復職、很多人都希望他回巢，又認為對方已「汲取很大教訓」(learned a big lesson)。
特朗普周一離開白宮前，被記者問及是否支持黃仁勳復職時表示「我絕對不介意」(would certainly not mind)，「他可以回來，有一大群人希望他回來」，「我想他已汲取很大教訓，或許比其他教訓更重要」。他又稱，不認為黃仁勳跟黃樂的婚外情危害美國國家安全，「國家安全並沒有受到危害，我們的國家比以往任何時候都加強大……中國一直在跟我們博弈，而我們也在跟中國博弈」。
指「中國美女」來美 就會被說是間諜
特朗普重申不知黃樂是否間諜，但會作調查，「通常一有漂亮的中國女性來到美國，就會有人說她是間諜。至於她究竟是不是間諜，我根本不知道」，他又矢言，沒有聽過美國國務卿魯比奧發出的相關警告。較早前《紐約時報》指魯比奧曾於春季監督起草涉及黃樂的機密備忘錄，並在今年5月特朗普乘總統專機前往訪華途中，親口向特朗普提及相關情報。
特朗普周二在菲律賓出席東盟系列會議及四方安全對話、周三與菲總統小馬可斯雙邊會晤後將轉抵深圳；周四早上出席APEC領導人全體會議，之後會在麒麟山莊與習近平雙邊會晤，再連同普京三方會晤。較早前有不具名華府官員稱，特朗普跟習近平會晤時應不會提及黃仁勳與黃樂事件；但特朗普啟程前被問及此事時，表示「我可能會(向習提及)」。特朗普早前曾公開推薦由蘋果公司前CEO庫克(Tim Cook)接任英偉達CEO，他周一亦有向記者重申這點。
美商務部收緊晶片出口管制 中方批無理打壓
另外，美國商務部連日被指對華晶片出口監管不足後，發布《限制遠端取得先進半導體》臨時最終規則，打擊遠端獲取先進晶片算力，包括要求向中俄等受限制國家或地區的企業，提供龐大算力的海外數據中心申請許可。新加坡、馬來西亞、泰國、印尼及巴西5個高風險國家，須獲許可後才可進口美國先進晶片；聲言要阻止其他國家利用海外數據中心規避管制，在未經美方授權下以轉運獲取晶片。在北京，外交部發言人郭嘉昆昨批評美方不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，甚至橫加干涉中國同其他國家進行正常貿易與科技合作，無理打壓中國高新技術產業發展，指這是典型的經濟脅迫和「長臂管轄」，背離雙方達成的共識，損害中國企業正當權益，擾亂全球產供鏈穩定；中方將採取必要措施堅決維護自身正當權益。