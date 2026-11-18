英偉達(NVIDIA)創辦人黃仁勳因捲入婚外情與國安風波，宣布辭去行政總裁職務，公司內部及外界持續有聲音要求讓他復職。美國財經頻道CNBC周一引述消息人士稱，英偉達董事會未考慮讓黃仁勳回歸，目前聚焦針對黃仁勳的調查，據報董事會上星期已聘請律師行，調查黃仁勳是否洩露公司機密或危害國家安全。美國總統特朗普周一啟程展開亞洲之行前被記者問到黃仁勳事件，指他不介意黃仁勳復職、很多人都希望他回巢，又認為對方已「汲取很大教訓」(learned a big lesson)。

特朗普周一離開白宮前，被記者問及是否支持黃仁勳復職時表示「我絕對不介意」(would certainly not mind)，「他可以回來，有一大群人希望他回來」，「我想他已汲取很大教訓，或許比其他教訓更重要」。他又稱，不認為黃仁勳跟黃樂的婚外情危害美國國家安全，「國家安全並沒有受到危害，我們的國家比以往任何時候都加強大……中國一直在跟我們博弈，而我們也在跟中國博弈」。

指「中國美女」來美 就會被說是間諜

特朗普重申不知黃樂是否間諜，但會作調查，「通常一有漂亮的中國女性來到美國，就會有人說她是間諜。至於她究竟是不是間諜，我根本不知道」，他又矢言，沒有聽過美國國務卿魯比奧發出的相關警告。較早前《紐約時報》指魯比奧曾於春季監督起草涉及黃樂的機密備忘錄，並在今年5月特朗普乘總統專機前往訪華途中，親口向特朗普提及相關情報。