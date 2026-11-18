APEC峰會今深圳揭幕 中俄美領導人明會晤成焦點

為期兩天的亞太經合組織(APEC)第33次領導人非正式會議今日起一連兩天於深圳舉行，21個成員領袖出席。今次峰會重頭戲是中俄美三國元首歷史上首次面對面會晤，國家主席習近平將於APEC峰會最後一天，與俄羅斯總統普京及美國總統特朗普舉行三方會談。俄方透露預期會談於明日下午2時30分左右舉行。分析認為中俄美領導人罕有一起會面，具有象徵意義，展示三國處於國際秩序中心的地位。惟預料不會達成任何協議，因三方尋求不同目標。

國家主席習近平

中俄美領導人峰會最先由普京提出，以便討論烏克蘭問題，令人聯想起二戰後期1945年於克里米亞舉行的雅爾塔會議(Yalta Conference)。當時美國、英國和蘇聯的領導人同意將德國和柏林劃分為4個軍事佔領區，並最終確定建立聯合國的計劃，被視為制定戰後國際秩序和劃分勢力範圍。特朗普昨到訪菲律賓時提到，將要求中俄協助結束烏克蘭戰爭。但烏克蘭總統澤連斯基並不樂意見到烏克蘭前途由中俄美決定，擔憂3國領袖藉此機會重新劃定全球影響力分布。 分析：中俄美領導人有不同目標

分析指，普京可能想藉今次三國峰會，讓外界知道俄羅斯在國際上仍然不可或缺；習近平則希望展示中國在全球外交上處於中心地位，而特朗普則想藉今次會面與其他主要核子強國達成協議。除了烏克蘭問題，特朗普預告三方峰會將討論裁減核武、伊朗戰事和經貿問題。有分析認為，即使會談沒有實際成果，俄羅斯已取得外交勝利，成功展示俄國並無因俄烏戰爭遭到孤立。清華大學的學者認為中國期望借助三邊會談，展現外交實力，中國較可能聚焦於討論全球穩定。在外交部周一例行記者上，發言人毛寧亦提到今次三方峰會將圍繞維護世界和平、促進大國關係戰略穩定，深入交換意見，具有開創性意義。

何志平︰料APEC可「和氣收場」 前民政事務局局長何志平出席灼見名家十二周年、有關中美較量下香港新紀元年的論壇時，展望APEC中俄美會談。他預期俄羅斯不會談烏克蘭問題、中國不會談台海問題、美國不會談以色列和氣候變化問題，預料三方會晤只是「走過場」。他並稱，2027年對中國是重要的一年，將舉行中共二十一大，相信大家希望買一年的平安，APEC料可「和氣收場」。立法會議員陳宗彝在同一場合被問及美國中期選舉後的世界大局時，提出三大宏觀經濟預測，分別是美國加息周期會延長，導致全球流動性收緊；美國續期債券的風險將會大增；以及美元將持續強勢。他指特朗普在內政受制、淪為跛腳鴨總統後，將更依賴外交與軍事手段，向簽訂了不平等協議的盟友「抽水」。

今次峰會雲集多國領袖，新華社稱與會各方將圍繞「建設亞太共同體，促進共同繁榮」主題，聚焦「開放、創新、合作」三大優先領域，共商亞太發展大計，共創亞太美好未來。期待各方進一步凝聚共識，達成領導人深圳宣言，在貿易、互聯互通、數字經濟和人工智能(AI)等重要領域取得更多務實成果，為亞太乃至全球繁榮增長注入強勁動力。習近平昨分別與多名領導人舉行雙邊會面，包括加拿大總理卡尼、越共中央總書記、國家主席蘇林，及墨西哥總統辛鮑姆等。習近平與卡尼會面時，就發展中加關係提出四點意見，又表示從中加關係這些年發展歷程得出的重要啟示，就是相互尊重、平等互利、求同存異。中方願同加方一道努力，推動中加新型戰略夥伴關係不斷向前發展。除了中俄美三方峰會，習近平亦將會分別與特朗普和普京舉行雙邊會談。外界認為習特會可能受到英偉達晶片風波影響。特朗普也很大機會與或現身深圳的北韓領袖金正恩會晤，他亦將會與普京舉行雙邊會談。

香蜜湖主會場外市民圍觀 今次是中國第三次擔任APEC主辦國，前兩次於2001年和2014年分別在上海和北京舉行。這次峰會選址福田香蜜湖片區的深圳國際交流中心(俗稱香蜜湖國際中心)，會場外圍昨早已清場，百米外沿路多重公安及保安人員看守，大批市民在外圍及另一側路邊聚集圍觀「打卡」。據悉，深圳當局倡議企業在會議舉行期間的工作日(16日至20日)，實施彈性工作安排例如在家工作，減輕交通運輸壓力。另外，深圳福田及南山區多間五星級酒店11月18至20日顯示「售罄」，周邊架設車輛遮蔽帳篷並部署安檢。

工商領導人峰會 習近平今發表演講 APEC工商領導人峰會則於昨日起一連兩天於深圳前海國際會議中心舉行，主題為「共促繁榮、共贏未來」。APEC成員及英國、法國和德國等13個域外經濟體的2,000多位政商界代表參加。峰會主席、中國貿促會會長任鴻斌致歡迎辭時宣布，習近平今日上午將出席開幕式並發表主旨演講，澳洲、加拿大、智利、中國香港、印尼、南韓、馬來西亞及俄羅斯等11個APEC經濟體領導人亦將演講或參與專題研討。 會議將圍繞人工智能、數字經濟、亞太自貿區及粵港澳大灣區機遇等議題展開研討，並將是工商峰會創辦30年來，首次以倡議形式發布成果文件《2026年APEC工商領導人峰會深圳倡議》。