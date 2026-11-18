蘋果（Apple）多項服務今日發生大規模故障。根據斷線追蹤網站Downdetector的數據，全球數千名用戶回報iCloud帳號無法登入、App Store無法下載應用程式等問題。蘋果官方系統狀態頁面確認iCloud、App Store及AppleCare服務出現異常，蘋果發言人證實今次故障源於內部系統更新，強調並非遭受網路攻擊。
否認受網路攻擊
根據Downdetector追蹤數據，故障問題從美國東部時間上午11點30分左右，在短短一小時內激增至下午12點29分的數千宗回報。受影響範圍遍及全球，除美國本土外，巴西、希臘和拉脫維亞等地也相繼傳出類似災情。
蘋果官方表示，目前多數系統已陸續恢復正常運作，用戶逐漸恢復對iCloud及App Store的正常存取。該公司發言人未透露具體的故障原因細節，僅確認與系統更新有關。
Google Gmail 一度無法接收電郵
除蘋果外，Google旗下的Gmail服務也在同一時段出現問題。用戶回報無法正常接收郵件，Downdetector已收到超過2,800份相關回報。不過，Google Workspace官方狀態資訊主頁並未顯示任何官方確認的Gmail故障事件，無證據指兩間科技巨頭的服務故障有關係。
事件發生前，微軟上周發生嚴重死機。當時全球各地的Outlook用戶無法存取個人帳號，或無法使用其他關鍵的Office應用程式。該次當機甚至波及美國空中交通管制系統，一度導致全美國所有航班被迫停飛。
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