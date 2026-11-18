Apple iCloud、App Store及AppleCare一度無法登入 官方指與系統更新有關

蘋果（Apple）多項服務今日發生大規模故障。根據斷線追蹤網站Downdetector的數據，全球數千名用戶回報iCloud帳號無法登入、App Store無法下載應用程式等問題。蘋果官方系統狀態頁面確認iCloud、App Store及AppleCare服務出現異常，蘋果發言人證實今次故障源於內部系統更新，強調並非遭受網路攻擊。

否認受網路攻擊

根據Downdetector追蹤數據，故障問題從美國東部時間上午11點30分左右，在短短一小時內激增至下午12點29分的數千宗回報。受影響範圍遍及全球，除美國本土外，巴西、希臘和拉脫維亞等地也相繼傳出類似災情。