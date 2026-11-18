台灣新北市一名25歲卓姓男子日前帶了約240張、價值約11.9萬港元的寶可夢（Pokémon）卡牌，前往新北大都會公園參加寶可夢跑步比賽《Pokémon RUN 30》。他在現場獲2名日本籍男子搭訕後被偷走卡牌，最後二人被捕。

警方表示，接獲報案10小時後，將2名涉案的日本籍疑犯逮捕歸案，二人分別是31歲的阪本、33歲的西澤，訊後以竊盜罪嫌將2人移送偵辦。

涉偽冒《Pokémon RUN 30》工作人員

案件被日本媒體報道，當時警方在現場逮捕一人，隨後循線到桃園機場附近的便利商店外面拘捕另一人。據了解，當時阪本與西澤假裝是工作人員，向卓男謊稱現場禁止交易，趁交談時分工落手，之後逃離現場。