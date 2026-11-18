台灣新北市一名25歲卓姓男子日前帶了約240張、價值約11.9萬港元的寶可夢（Pokémon）卡牌，前往新北大都會公園參加寶可夢跑步比賽《Pokémon RUN 30》。他在現場獲2名日本籍男子搭訕後被偷走卡牌，最後二人被捕。
警方表示，接獲報案10小時後，將2名涉案的日本籍疑犯逮捕歸案，二人分別是31歲的阪本、33歲的西澤，訊後以竊盜罪嫌將2人移送偵辦。
涉偽冒《Pokémon RUN 30》工作人員
案件被日本媒體報道，當時警方在現場逮捕一人，隨後循線到桃園機場附近的便利商店外面拘捕另一人。據了解，當時阪本與西澤假裝是工作人員，向卓男謊稱現場禁止交易，趁交談時分工落手，之後逃離現場。
網民︰別讓他們回日本
日本網民「Kleza_108」在X分享消息，多名日本網友紛紛留言「日本之恥」（日本の恥）、「對不起，請用你們的法律好好處罰他們，就算送回來，我們也會嚴厲的處罰他們」、「30多歲了還在國外偷玩具，判死刑吧」、「日本之恥！這種行為辜負了信任。請用法律嚴懲，別讓他們回日本」、「30多歲了還到到台灣偷卡，別回來了！懂不懂羞恥。台灣的朋友們，煮了烤了隨便你們處置」。
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【唖然】台湾のポケモンイベントで展示されていたポケモンカードを盗んだ日本人捕まる 捕まった日本人2人が盗んだカードは240枚・約250万にも上るそう。 大人二人そろって何してんだよ？恥ずかしい。 #ポケカ #盗難 https://t.co/zV73CWOWrr— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_x) November 17, 2026