俄羅斯西伯利亞軍機墜毀，機上19人全數罹難（路透社）

俄羅斯西伯利亞昨日（11月17日）發生軍機墜毀事故，一架安東諾夫（Antonov）An-12軍用運輸機在克麥羅沃州（Kemerovo）墜毀，機上19人全數罹難。俄羅斯國防部表示，飛機當時正在執行例行飛行任務，初步調查估計意外可能與機械故障有關，詳細原因仍待進一步釐清。

初步估計原因為機械故障

空難發生在克麥羅沃州雅古諾沃村（Yagunovo）附近，距離當地首府克麥羅沃市不遠。飛機墜落在無人居住的區域，事故發生後現場一度起火，緊急救援人員隨即趕往現場撲滅火勢。