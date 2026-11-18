俄羅斯西伯利亞昨日（11月17日）發生軍機墜毀事故，一架安東諾夫（Antonov）An-12軍用運輸機在克麥羅沃州（Kemerovo）墜毀，機上19人全數罹難。俄羅斯國防部表示，飛機當時正在執行例行飛行任務，初步調查估計意外可能與機械故障有關，詳細原因仍待進一步釐清。
初步估計原因為機械故障
空難發生在克麥羅沃州雅古諾沃村（Yagunovo）附近，距離當地首府克麥羅沃市不遠。飛機墜落在無人居住的區域，事故發生後現場一度起火，緊急救援人員隨即趕往現場撲滅火勢。
克麥羅沃州州長Ilya Seredyuk表示，事故發生後已成立緊急應變中心，相關單位也在現場協助調查。俄羅斯國防部指出，機上共有19人包括機組人員，無人生還，空軍專家已前往事故地點釐清事發經過。俄羅斯調查委員會正調查是否涉及違反飛航安全規。
An-12是蘇聯時期研發的四引擎渦輪螺旋槳軍用運輸機，1950年代末期開始服役，主要用於運送軍隊、武器裝備及其他貨物，至今仍有部分國家使用。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
🔴 Un avión militar Antonov An-12 se estrelló cerca de Yagunovo, en la región rusa de Kémerovo. Medios locales reportan que las 17 personas a bordo murieron, aunque las autoridades todavía no han confirmado oficialmente el saldo. El gobernador regional confirmó el accidente y el despliegue de equipos de emergencia. #Rusia #AccidenteAéreo #Siberia #Internacional— Zoom News (@zoomnewsmx) November 17, 2026