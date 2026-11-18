美國國家安全局（NSA）高度機密的內部通訊網路昨日（11月17日）死機，導致部分內部系統受到影響。這套名為「NSANet」的網路主要供情報人員交換機密資訊，故障後，NSA一度調整部分員工的上班時間，以避免大量人員同時登入系統。

官方否認網路攻擊

NSA隨後證實，網路在進行例行維護期間出現暫時性異常，部分內部系統受到影響，但關鍵功能仍維持正常運作，強調美國國家安全防衛工作並未受到影響。美國官員也表示，目前沒有證據顯示事件與網路攻擊有關。