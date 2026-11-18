美國國家安全局（NSA）高度機密的內部通訊網路昨日（11月17日）死機，導致部分內部系統受到影響。這套名為「NSANet」的網路主要供情報人員交換機密資訊，故障後，NSA一度調整部分員工的上班時間，以避免大量人員同時登入系統。
官方否認網路攻擊
NSA隨後證實，網路在進行例行維護期間出現暫時性異常，部分內部系統受到影響，但關鍵功能仍維持正常運作，強調美國國家安全防衛工作並未受到影響。美國官員也表示，目前沒有證據顯示事件與網路攻擊有關。
美國國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）進一步指出，這次故障與NSA修補軟體漏洞有關。由於相關系統在安裝修補程式後，未能如預期重新啟動，導致部分網路功能受到影響。這些漏洞涉及程式語言PHP（超文字預處理器），相關單位上個月發現問題後，已陸續展開修補工作。
另外，兩名現任及前任美國官員透露，即使NSANet發生故障，政府仍有其他後備網路及安全通訊管道，足以確保重要情報能及時傳送給正在亞洲訪問的美國總統特朗普，並不會影響緊急情報傳遞。
值得注意的是，美國近期接連發生重大科技系統故障，包括微軟Outlook及Teams服務異常、全美國航空交通系統一度停擺，以及銀行與航空公司服務中斷等事件。NSA此次機密網路故障，再度引發外界對美國關鍵基礎設施可靠性的疑慮。
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