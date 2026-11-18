滙豐銀行(HSBC)、Zoom、美國有線電視新聞網(CNN)及宜家(IKEA)等知名企業網站因第三方平台遭黑客入侵而受到波及，黑客企圖藉此竊取加密貨幣及信用卡資料，並鎖定蘋果iPhone用戶發動攻擊。報道指，事件影響全球178個機構網站，部分公司已停用相關第三方程式碼。

路透社等媒體報道，研究員赫爾默(Scott Helme)指出，黑客透過企業用來客製化網站使用者體驗的數碼平台Optimizely，在橫跨多個產業的178個機構網站中植入惡意JavaScript程式碼，鎖定造訪這些網站的用戶。

Optimizely證實此事，表示已發現「一宗資訊安全事件，有未經授權的第三方利用Experimentation的漏洞，在部分客戶專案中植入惡意JavaScript程式碼」。