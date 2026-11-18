滙豐銀行(HSBC)、Zoom、美國有線電視新聞網(CNN)及宜家(IKEA)等知名企業網站因第三方平台遭黑客入侵而受到波及，黑客企圖藉此竊取加密貨幣及信用卡資料，並鎖定蘋果iPhone用戶發動攻擊。報道指，事件影響全球178個機構網站，部分公司已停用相關第三方程式碼。
路透社等媒體報道，研究員赫爾默(Scott Helme)指出，黑客透過企業用來客製化網站使用者體驗的數碼平台Optimizely，在橫跨多個產業的178個機構網站中植入惡意JavaScript程式碼，鎖定造訪這些網站的用戶。
Optimizely證實此事，表示已發現「一宗資訊安全事件，有未經授權的第三方利用Experimentation的漏洞，在部分客戶專案中植入惡意JavaScript程式碼」。
試圖將加密貨幣付款地址換成攻擊者錢包地址
赫爾默在網誌中指出，這些程式碼試圖將加密貨幣付款地址換成攻擊者的錢包地址，「攻擊者的加密貨幣錢包在11月16日短短約9小時內，就收到約7,040美元(約55,233港元)」。
赫爾默指出，這些惡意程式碼還試圖在用戶進行刷卡付款作業時加以擷取、竊取Cookie和螢幕截圖，並針對蘋果iOS裝置部署漏洞攻擊程式碼。
蘋果：去年已修補漏洞 使用最新版本軟件用戶可免攻擊
蘋果公司透過電郵回應指，黑客鎖定的底層漏洞已於去年修補，使用最新版本軟件的用戶應可免受這類漏洞攻擊。Optimizely表示，已修補漏洞，從受影響專案中移除遭植入的程式碼，採取措施保護受影響的用戶帳號，並增設防護措施，防止未經授權的程式碼傳送給用戶。
路透社目前無法證實惡意程式碼是否在所有受波及網站上都已成功運作，也無法評估因此造成的資料外洩程度。
Salesforce及宜家表示，正在調查這宗與Optimizely程式碼遭變更有關的事件，其中Salesforce指出，已停用來自該平台的程式碼。Equifax傳真公司表示，已立即調查此事，並停止使用該平台，稱「我們尚未發現系統遭入侵的證據」。滙豐銀行表示，旗下網站並無未經授權的程式碼在執行。蘋果、Zoom及CNN未立即回應查詢。
依賴網站嵌入第三方軟件的企業和機構面臨網攻風險加劇
報道指，這宗事件凸顯依賴網站嵌入第三方軟件的企業和機構，正面臨日益加劇的網絡安全風險。
根據區塊鏈情報公司Chainalysis的資料，自2021年以來，加密貨幣黑客攻擊已造成逾223億美元(約1,749.5億港元)資金遭竊。上月，全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)發生一宗與北韓黑客有關的網攻事件，導致63億美元(約494.2億港元)遭竊。