麥錢特涉及一項據稱由伊朗主導的暗殺計劃，企圖在2024年美國總統大選期間殺害一名重要政治人物。麥錢特早前因買兇殺人及企圖從事恐怖活動遭定罪。審訊期間，他在庭上供稱，自己研究過特朗普造勢活動的地點，也曾向一名熟人談及在政治造勢集會上行刺。

美聯社等媒體報道，涉案的巴基斯坦男子麥錢特(Asif Merchant)據報與伊朗有關聯，他曾試圖聘用殺手，暗殺美國一名政治人物或政府官員，藉此報復美國擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)。

麥錢特隨後找來他以為是職業殺手的人，並支付向親戚借來的5,000美元(約39,230港元)現金。但他當時不知道，美國執法部門早已盯上他，而那些受僱殺手，其實是聯邦調查局(FBI)臥底探員。同時，看過麥錢特用餐巾紙示意行動的熟人已向當局通報。麥錢特於2024年7月12日準備離開美國時被捕。

被告：配合調查 希望獲得移民方面的協助

麥錢特作供時表示，自己只是配合一名伊朗革命衛隊情報人員的指示，以保護在伊朗的親人。他原以為美國當局會阻止這項暗殺計劃，自己屆時可以配合調查，或許因此獲得移民方面的協助。

他說，從未接獲殺害特定人士的命令，但他的伊朗聯絡人曾提及與這項計劃有關的3人，分別是當時仍是候選人、現任總統特朗普、時任總統拜登，或當時參選總統的前美國駐聯合國大使海莉(Nikki Haley)。

司法部長布蘭奇(Todd Blanche)周二堅稱，這項陰謀的目標就是特朗普。麥錢特遭判監330個月後，布蘭希表示：「一名伊朗特工來到美國，協助暗殺特朗普總統的行動，現在已因其犯罪行為受到應有的刑罰。」