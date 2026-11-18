根據美聯社報導，事件發生於凌晨，Daithi O’Corrain涉嫌突破香農機場安全圍籬，破壞停泊在機場跑道上的美國空軍國民兵C-130運輸機後門鎖具，進入機艙內。他用工具剪斷機內電線及液壓管線、破壞液態氧氣管路，並砸毀駕駛艙內所有儀表板，甚至在飛機內部設置障礙物，阻止機組人員進入。

控方指出，Daithi O’Corrain在機上破壞數小時後，以斧頭攻擊機身外部，並將滾珠軸承（ball bearing）等物品倒入燃料箱。機組人員當天上午約9時40分返回飛機時發現有人闖入，隨即通報機場保安。美方認定，飛機因嚴重損壞已完全失去運作能力，未來不可能重新飛行。

事前策劃數月 致C-130無法再飛

調查人員指出，破壞行動並非臨時起意，Daithi O’Corrain據稱事前已策劃數月，曾上網搜尋C-130的機體結構、機場安全漏洞及相關座標，也訂閱軍機即時追蹤服務，並購買可以腐蝕飛機材料的化學物質。

至於犯案動機，Daithi O’Corrain的支持者透過募款平台表示，他是為了抗議美軍在愛爾蘭的存在，以及美國介入伊朗戰事、支持以色列在加沙的軍事行動，才採取破壞行動。

Daithi O’Corrain犯案後已遭愛爾蘭警方逮捕，並被控刑事毀損及非法入侵。美國紐約曼哈頓聯邦大陪審團則進一步以破壞美國政府財產罪名起訴他，目前他尚未被美方拘押，出庭日期也未確定。若遭定罪，最高將面臨10年監禁。