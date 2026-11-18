普京於出席「習普會」前，在亞太經合組織工商領導人峰會（APEC）開幕儀式演說時，砲轟西方國家為「昔日霸權」，並批評歐洲正陷入「屈辱性衰退」。 普京在深圳出席APEC峰會開幕儀式並發表講話，他表示，俄羅斯從容經受住了外界強加給本國的所有考驗，「有人企圖孤立我國。俄羅斯遭遇前所未有的制裁施壓，針對我國實施的懲罰性措施數量創下世界紀錄」，「但憑借本國的地理位置、各族人民的民族特質，以及在世界經濟與政治當中的地位，俄羅斯從容渡過了所有考驗。」

讚俄羅斯從容渡過考驗 《路透社》報道，普京將西方國家形容為「昔日霸權」，並批評歐洲正陷入「屈辱性衰退」，「經驗已經證明，傳統的經濟主導工具和實質上的壓迫手段，大多已經走到盡頭，失去了大部分威力。」

稱制裁及關稅難阻俄羅斯經濟增長 普京進一步強調，「制裁、關稅和出口限制或許仍具有一定作用，但它們無法阻止經濟增長，更不可能摧毀競爭對手的經濟。」普京則將當前世界形容為「動盪不安」，並指出全球經濟碎片化、軍事與政治風險升高，但各國分歧仍可透過坐下來談判解決。他表示，對即將舉行的中美俄三方領袖會議抱持高度期待，認為有很大潛在效益。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章