日本鐵路公司JR東日本公布，服務25年的Suica吉祥物企鵝在明年3月「畢業」後，今日（18日）在官方的發布會公布新的吉祥物選擇。在經過投票之後，一隻全身紫色的兔子成為新吉祥物。雖然日本網民笑稱這像是一隻中了毒的兔子，但在包括海外逾166萬人投票下，牠獲得逾半的86萬票當選。
將公開招募新吉祥物名字
JR東日本在早前為新吉祥物舉行投票，在被選定的3隻新吉祥物，包括一隻松鼠、一隻鼴鼠和一隻兔子之間進行選擇。在今日公布中，共收到1,664,399人投票，而兔子獲得860,152票，以過半的票數當選。根據設計者表示，吉祥物的設計是「傾聽周圍的聲音並利用其長耳朵躍入未來」的角色。而牠的名稱會在之後再由JR東日本進行公開招募，並在明年正式登場前的3月31日公布名字。不過這隻紫色的兔子，就已成為未來在Suica上出現的標誌。
日本Suica新吉祥物
在社交平台上，出現不少有關新吉祥物的AI圖象，不少是以恐怖片的布偶形象模擬。有人就認為像是一隻中了毒的兔子，也有人認為ICOCA的鴨嘴獸可能更好。
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