美國總統特朗普展開亞洲訪問行程，周二先在菲律賓與「四方安全對話」領袖舉行多邊會談，並出席東盟與美國特別峰會，周三與菲律賓總統小馬可斯會晤，同日下午轉往中國，周四在深圳出席亞太經合組織APEC領導人會議，並同國家主席習近平舉行雙邊會談，俄羅斯總統普京之後亦會加入會談，是中俄美元首歷來首次會晤。
稱在美人氣已超越肯德基
特朗普與菲律賓總統小馬可斯會面期間，除了國防與經貿合作，兩人還聊起炸雞，小馬可斯透露，前一晚特地準備菲律賓知名連鎖快餐店品牌快樂蜂（Jollibee）的炸雞餐點，招待特朗普及美國代表團當宵夜。
小馬可斯更充當「快樂蜂推介員」自豪介紹Jollibee不僅是菲律賓家喻戶曉的快餐品牌，在美國的人氣已經超越肯德基（KFC），熱愛快餐食物的特朗普聽完也笑著回應：「太棒了！」小馬可斯向特朗普表示，對方一直辛勤工作，希望這頓宵夜能為其補充額外能量，以應付已完成、正在進行及接下來的各項工作。
Jollibee是菲律賓最具代表性的連鎖速食品牌之一，以酥脆炸雞Chickenjoy聞名，另外也販售意粉、漢堡等餐點，品牌不僅在菲律賓擁有廣大消費族群，也持續拓展其他海外市場，成為菲律賓餐飲文化的重要代表。
🔥 LMFAO! The President of the Philippines says he ordered his staff to deliver President Trump and his team late-night fried chicken from Jollibee because they're so busy "Jollibee...one of their main products is fried chicken, and we are PROUD to say we have surpassed KFC in the US." TRUMP: "Fantastic!" I think McDonald's might've been his first choice but this will have to do 🤣— Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 18, 2026