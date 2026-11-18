美國總統特朗普在菲律賓與與菲律賓總統小馬可斯會晤，小馬可斯透露前一晚特地準備菲律賓知名連鎖快餐店品牌快樂蜂（Jollibee）的炸雞餐點招待特朗普及美國代表團當宵夜。

美國總統特朗普展開亞洲訪問行程，周二先在菲律賓與「四方安全對話」領袖舉行多邊會談，並出席東盟與美國特別峰會，周三與菲律賓總統小馬可斯會晤，同日下午轉往中國，周四在深圳出席亞太經合組織APEC領導人會議，並同國家主席習近平舉行雙邊會談，俄羅斯總統普京之後亦會加入會談，是中俄美元首歷來首次會晤。

稱在美人氣已超越肯德基

特朗普與菲律賓總統小馬可斯會面期間，除了國防與經貿合作，兩人還聊起炸雞，小馬可斯透露，前一晚特地準備菲律賓知名連鎖快餐店品牌快樂蜂（Jollibee）的炸雞餐點，招待特朗普及美國代表團當宵夜。