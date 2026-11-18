日本東京在周一（16日）晚發生殺人案件，一名24歲的女子在中野區路上被人用刀殺害。39歲的兇手清武一則向警察承認，自己是暗戀對方多年，並且4年間在女死者工作的主題咖啡店支付約800萬日圓（約39.4萬港元）帳單。

案發在當地周一晚7時半前，24歲的女死者青木七海，在中野區的路上被清武尾隨，其後用刀刺死青木。其後清武將死者的袋拿走，一度被當成劫殺案。但其後清武被捕後向警察表示，拿走青木的袋只是擔心她的袋會被偷走。警察其後在案發現場1.4公里外的東中野車站截獲清武並拘捕，在其身上搜出刃長15厘米的兇刀，清武指是從住所廚房帶出來。警察原計劃在今日將清武移交檢察廳起訴，不過及後清武稱4年間光顧青木工作的主題咖啡店花費了共800萬日圓，並稱自己暗戀對方。故其後改以謀殺罪起訴。