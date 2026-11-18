日本政府觀光廳（JNTO）在今日（18日）公布10月份訪日旅客的估算數字。單月錄得391萬遊客人次入境，創下單月份最多的旅客量。其中中國的遊客雖然大減近一半，不過在包括香港在內的多個市場創下10月份最高的旅客人數下，彌補了中國遊客的消失。

根據JNTO今日公布的數字，上月的旅客為391.25萬人次，與去年10月比微增0.4%，是8及9月下跌以來首次回復增長，而且打破有紀錄以來單月的旅客數字。報告指，因應上月是紅葉季節，除了東亞及東南亞有連續假期，歐洲也有學校的假期，因此在多個統計的市場旅客數字都有所增加，當中20個地方市場創下10月份最多的遊客量，其5個更是單月最高紀錄。中國仍是單月跌幅最大的市場，下跌47%，從71.5萬人次，跌至估算的37.95萬人次。然而香港市場卻創10月新高，由去年19.6萬人次，增至今年20.2萬人次，按年香港已有216.58萬人次去過日本旅遊，比去年同期增長7.3%，仍然是日本第5大的旅客市場。