日本政府觀光廳（JNTO）在今日（18日）公布10月份訪日旅客的估算數字。單月錄得391萬遊客人次入境，創下單月份最多的旅客量。其中中國的遊客雖然大減近一半，不過在包括香港在內的多個市場創下10月份最高的旅客人數下，彌補了中國遊客的消失。
根據JNTO今日公布的數字，上月的旅客為391.25萬人次，與去年10月比微增0.4%，是8及9月下跌以來首次回復增長，而且打破有紀錄以來單月的旅客數字。報告指，因應上月是紅葉季節，除了東亞及東南亞有連續假期，歐洲也有學校的假期，因此在多個統計的市場旅客數字都有所增加，當中20個地方市場創下10月份最多的遊客量，其5個更是單月最高紀錄。中國仍是單月跌幅最大的市場，下跌47%，從71.5萬人次，跌至估算的37.95萬人次。然而香港市場卻創10月新高，由去年19.6萬人次，增至今年20.2萬人次，按年香港已有216.58萬人次去過日本旅遊，比去年同期增長7.3%，仍然是日本第5大的旅客市場。
適逢是日本首相高市早苗對台言論的一年，日本媒體報道今年頭9個月大阪的中國遊客就下跌36.7%，然而這個數字被歐美等地遊客填補。有大阪的章魚燒店承認生意有影響：「我們每天的銷售額下降到大約10萬日圓，所以我們正在嘗試各種方法，比如延長營業時間，希望能提高銷售額。我們真的很希望有更多的日本顧客光顧。」日本關西的經濟專家表示：「起初人們非常擔憂，但實際情況揭曉後發現，來自中國以外地區的增長在很大程度上彌補了這一缺口。受日圓貶值利好因素推動，以歐美為中心的消費客單價有所上升；因此可以說，中國遊客減少所留下的缺口最終得到了填補。」而部份關西地區的酒店不單沒有受到中國遊客減少影響，反而生意還是非常好。