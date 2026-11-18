聯合國警告，無處不在的「環境荷爾蒙」正對人類健康及環境構成「全球性且日益嚴重的威脅」，專家一再呼籲「必須停止擴大塑膠生產……減少(人們)暴露於環境荷爾蒙中，並禁用危害最大的(化學)物質」。(資料圖片)

聯合國發表最新專家報告，警告無處不在的「環境荷爾蒙」(化學物質)正對人類健康及環境構成「全球性且日益嚴重的威脅」；保守估計每年因接觸環境荷爾蒙造成的健康及經濟損失超過1萬億美元(約7.84萬億港元)。

這份由多國科學家撰寫的「內分泌干擾物質」(EDCs)報告，經聯合國環境計劃署(UNEP)及世界衛生組織(WHO)共同發布，14年來首度針對環境荷爾蒙進行全面評估，發現這類化學物質和多種疾病之間的關聯愈來愈明確。

報告指出，「科學證據相當明確：環境荷爾蒙對人類和環境健康構成全球性且日益嚴重的威脅」，批評各國現行的法規「參差不齊，且力道不足」。