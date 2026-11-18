聯合國發表最新專家報告，警告無處不在的「環境荷爾蒙」(化學物質)正對人類健康及環境構成「全球性且日益嚴重的威脅」；保守估計每年因接觸環境荷爾蒙造成的健康及經濟損失超過1萬億美元(約7.84萬億港元)。
這份由多國科學家撰寫的「內分泌干擾物質」(EDCs)報告，經聯合國環境計劃署(UNEP)及世界衛生組織(WHO)共同發布，14年來首度針對環境荷爾蒙進行全面評估，發現這類化學物質和多種疾病之間的關聯愈來愈明確。
報告指出，「科學證據相當明確：環境荷爾蒙對人類和環境健康構成全球性且日益嚴重的威脅」，批評各國現行的法規「參差不齊，且力道不足」。
環境荷爾蒙是指會干擾、模仿或阻斷荷爾蒙的化學物質。荷爾蒙負責調節人體器官的發育及運作，從玩具、化妝品到建築材料和衣物等，都有環境荷爾蒙的痕跡。
報告指出，在這些化學物質和疾病的關聯中，證據力最強的是特定神經系統疾病以及精子數量減少等生育問題。報告直指：「由於這些變化發生得相當迅速，因此不太可能主要歸因於基因改變。」
另外，科學界也愈來愈確信，環境荷爾蒙和二型糖尿病、哮喘等全球病例激增的疾病有關。
報告共同作者、美國麻省大學阿默斯特分校環境健康科學教授Laura Vandenberg表示，由於環境荷爾蒙無處不在，且可能在極低劑量下對健康造成影響，整體風險相當高。
目前已知的環境荷爾蒙約有1,000種，但專家指出，許多化學物質根本沒有經過妥善檢測，影響仍是未知數。
報告另一共同作者、美國史丹福大學教授Tracey Woodruff說：「我們必須停止擴大塑膠生產……減少(人們)暴露於環境荷爾蒙中，並禁用危害最大的(化學)物質。」