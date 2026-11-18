美國公司和政府機構近日接二連三出現科技故障，幾乎每天都發生，包括微軟、iPhone生產商蘋果公司和幾間大銀行，甚至導致美國全部航班停飛數小時。連接發生多宗科技故障，在網上引起陰謀論揣測，懷疑有人向美國發動網絡攻擊。總統特朗普昨到訪菲律賓時圖淡化事件，周二稱可能是政府和私人企業過急裁減科技員工，強調無事及「一切很好」。隨同他外訪的國務卿魯比奧稍後也闢謠，承認這些事件令人擔憂，但它們之間完全沒有關聯，無證據顯示由「邪惡勢力」引起，「我們沒有遭到系統性攻擊」。

專家：主要數碼基建緊密聯繫成弱點 風險管理和保險顧問公司Marsh周二稱，在10月最後兩星期，其客戶報告了105宗網絡事故，較5月最後兩星期的48宗高逾一倍。專家擔心AI(人工智能)工具助長了網絡不法活動，可利用AI同時發動多次入侵。今次美國企業和政府機構連環出現科技故障，最先是微軟上周四(12日)發生大規模「死機」，全球服務受影響包括電郵，故障超過一日才完成修復。翌日則發生技術故障導致美國全部航班停飛數小時，為2001年911襲擊後，最長時間禁飛。之後數間大銀行和蘋果公司也受系統故障影響，及至昨日國家安全局(NSA)內部系統也出現問題。受影響的公司或政府機構均稱，有關故障與網絡攻擊無關，也非外界造成，部分與系統更新有關。有安全專家指，過去數天發生的事凸顯了主要數碼基建的緊密聯繫和脆弱，只要出現單一軟件漏洞或路由器故障，可引起全國連鎖反應。

馬斯克曾主導美國政府機構大裁員 特朗普提到可能企業和機構過急裁掉太多科技人員造成今次事件，但他第二任期開始初時，曾任命馬斯克領導政府效率部(DOGE)，涉及上周五全國停飛事件的聯邦航空局(FAA)也是被「瘦身」對象之一。國會曾警告FAA加速推動現代化措施欠缺籌備，可能導致服務中斷。另一發生故障的美國聯合航空去年稱，AI技術協助他們減少管理部門4%人手，並計劃今年再削減4%員工。微軟則在約一個月前表示，向全球四分一員工提出自願離職計劃，而該公司之前已裁員。路透社稱，沒有證據證明縮減人手導致今次連串技術故障，惟有科技界勞工組織稱，有關人手裁減將令安全防線變得薄弱。據悉，國家安全局的故障是因為AI找到漏洞，所以才進行系統更新並導致死機。