日本的磁浮新幹線計劃目前通車無期。JR東海的社長在今日（18日）的記者會上表示，原定今年公布的通車時間要取消，原因是工程進度緩慢。而有專家向日本媒體指出，可能還需要多20年。

JR東海社長丹羽俊介在今日出席集團的記者會上，確認磁浮新幹線的品川至名古屋路段，原定今年公布的通車日期要押後。他表示：「我們意識到需要與建築公司和其他相關方面進行多項調整，並且還需要考慮技術方面的問題。我們將盡快進行審查，並告知新的通車預測。」在今年7月時，丹羽曾向日本的國土交通大臣表示預計在今年底會公布通車的時間，但在昨日已向政府表示今年內難以公開。