日本的磁浮新幹線計劃目前通車無期。JR東海的社長在今日（18日）的記者會上表示，原定今年公布的通車時間要取消，原因是工程進度緩慢。而有專家向日本媒體指出，可能還需要多20年。
JR東海社長丹羽俊介在今日出席集團的記者會上，確認磁浮新幹線的品川至名古屋路段，原定今年公布的通車日期要押後。他表示：「我們意識到需要與建築公司和其他相關方面進行多項調整，並且還需要考慮技術方面的問題。我們將盡快進行審查，並告知新的通車預測。」在今年7月時，丹羽曾向日本的國土交通大臣表示預計在今年底會公布通車的時間，但在昨日已向政府表示今年內難以公開。
靜岡路段仍未施工
其中，負責靜岡縣路段的建築公司大成建設因為涉嫌「圍標」，公司被停運至明年3月，導致工程的合約無法進行談判，而丹羽表示：「這只是其中一個因素，但我們從更廣闊的視角考慮了整體情況。」有關計劃在2014年獲政府批准時，曾目標2027年逍車，但其後遭到靜岡縣知事的反對，JR東海在2024年撤回了目標，丹羽指：「靜岡段的建設仍然沒有開工的可能。所有路段的工期都受到靜岡段的影響，而靜岡段的工期將是最長。」
日本的隧道工程專家就指，工程可能需要多20年：「我認為靜岡段工程大概需要10年左右才能完工。實際上，有不少工程都很難在最初設定的10年內完成。其中耗時最長的將是北品川路段。我認為只要北品川路段完工，整個工程也就完成。如果維持現狀，大約在2040年代，即2047年左右能夠建成。也就是說，距離正式開通還有20年。」