女間諜厲害之處……印度一名空軍中校為了取得巴基斯坦女間諜的裸照，涉嫌把戰爭計劃、前線戰機動向、敏感設施位置、軍事部署等大量機密資料洩露給巴方，據報他要求「每收到一張裸照，就提供一頁戰爭計劃」。警方指，涉案軍官的行為嚴重危及印度關鍵性軍事資產，對國家安全構成風險。
《印度快報》(Indian Express)報道，新德里警方在提交給法院的起訴書中說明，涉案空軍中校在今年5月31日被捕。調查發現，他收到巴基斯坦女間諜傳來的一張裸照後，就上傳一頁機密戰爭計劃，甚至表明「每收到一張裸照，就會提供一頁新的戰爭計劃」。
軍官與女間諜透過WhatsApp頻密聯絡
調查顯示，涉案空軍指揮官從今年1月12日至4月1日期間，持續透過WhatsApp與該名疑似巴基斯坦特工頻密聯絡。警方分析WhatsApp的PMP資料後發現，兩人交換3,008則文字訊息、65張圖片、65個表情符號回應、42通語音通話、4通視像通話，以及6個網址。
警方指，兩人一直秘密互動，直到軍官今年5月底因為違規攜帶智能手機進入辦公室遭到攔下並調查，才東窗事發。
報道指，軍官遭女間諜用裸照「奪魄勾魂」，令印度軍方付出了重大代價。他涉嫌向巴方洩露大量機密作戰資訊，包括戰爭計劃文件、無人機能力、軍事部署位置、前線戰機動向以及敏感軍事設施座標等。此外，關於一支秘密無人機部隊的兵力和編制、作戰能力、交戰期間預定部署的地點，亦已外洩。
女間諜發送惡意軟件app 在軍官下屬電子裝置安裝
起訴書特別指出，涉案軍官連戰機在印度列城(Leh)的部署情況，以及在蘇拉特加爾(Suratgarh)馬哈詹戰地射擊場(Mahajan Field Firing Range)舉行軍事演習的相關資訊，都洩露給巴基斯坦。
此外，巴基斯坦間諜發送惡意軟件app，這些惡意程式可能取得涉案軍官電子裝置內儲存的敏感資訊，以及他與印度指揮官的通訊內容。令人震驚的是，涉案軍官還聽從間諜指示完成任務，在部隊5名下屬的電子裝置中安裝惡意程式。
警方強調，類似的軍事機密外洩不僅暴露出印度軍方作戰上的漏洞，更令國家安全面臨威脅。