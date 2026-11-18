女間諜厲害之處……印度一名空軍中校為了取得巴基斯坦女間諜的裸照，涉嫌把戰爭計劃、前線戰機動向、敏感設施位置、軍事部署等大量機密資料洩露給巴方，據報他要求「每收到一張裸照，就提供一頁戰爭計劃」。警方指，涉案軍官的行為嚴重危及印度關鍵性軍事資產，對國家安全構成風險。

《印度快報》(Indian Express)報道，新德里警方在提交給法院的起訴書中說明，涉案空軍中校在今年5月31日被捕。調查發現，他收到巴基斯坦女間諜傳來的一張裸照後，就上傳一頁機密戰爭計劃，甚至表明「每收到一張裸照，就會提供一頁新的戰爭計劃」。