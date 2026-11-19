南韓高考周四(19日)開考，教育部和行政安全部為防範作弊，決定在考試期間不定時發送「緊急災難短訊」，以找出未繳交手機的考生；早上8時30分先發一次，考試期間再突擊發送。

綜合報道，南韓有稅務師考試狀元日前主動承認，使用微型相機與AI作弊引起軒然大波。當局宣布將大幅延長作弊者的禁考期限，由1年延長至10年，透過作弊手段被錄取的學生，其錄取資格將被撤銷；而已在校就讀的學生則會被開除。當局當局於考前夕緊急修例，對考生文具嚴格限制。考生僅准隨身攜帶「黑色鉛筆」作答；橡皮擦、改錯帶及劃線筆等文具全數改由考場統一派發，防止在文具內部夾藏微型鏡頭。監考人員在每節考試都會檢查所有考生的眼鏡及手錶，確認是否為智能裝置。當局亦強烈建議考生避免穿著有鈕扣的衣物，現場會檢查衣領、袖口，甚至在鈕扣上貼貼紙以防暗藏鏡頭。當局在原有的7.5萬名監考員外，額外增派約8,400名受訓人員，專門負責巡查及辨識高科技電子產品。