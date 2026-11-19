巴西亞馬遜雨林中一個數十年來與世隔絕的原住民族群，近日罕見走出森林與外界接觸。巴西原住民族部17日表示，已緊急啟動健康評估與保護機制，嚴防外來病原體與非法盜伐威脅該族群安危。
綜合報道，事發於16日，約20名與世隔絕的阿瓦族(Awa)成員，出現於巴西東北部馬拉尼昂州(Maranhao)阿拉里博亞原住民保留區一處政府出入管制站，以及鄰近瓜賈賈拉族(Guajajara)塔瓦里村(Tawari)周邊。由鄰近族人拍攝、經總部位於英國的原住民權益組織「國際生存者」(Survival International)公布的畫面顯示，多名阿瓦族成人與孩童聚集在濃密樹林間，部分人頭戴羽毛頭飾、配戴項鍊並手持弓箭。阿瓦族人此次主動靠近的原因仍待釐清，但「國際生存者」指出，這群人顯然曾走近一支政府工作團隊，向人員索取山藥後便隨即帶回森林，另有報道指族人還討了食物。該組織估計，目前約有100名阿瓦族人仍維持完全未與外界接觸的生活方式，另有部分族人則居住在定居村落
巴西政府：短暫現身不代表願意與外界建立永久聯繫
「巴西生存者」(Survival Brasil)負責人Sarah Shenker警告，這次接觸是「真正的危機時刻與一記警鐘」。她指出，阿拉里博亞保留區長期遭受非法伐木與盜獵入侵，隨著周遭林地遭砍伐清空，孤立部落的生存空間已岌岌可危。巴西政府表示，原住民事務機構「國家原住民基金會」(Funai)與醫療團隊已進駐當地啟動緊急協調，防範部落因缺乏抗體而感染外來疫病；官方強調部落成員短暫現身不代表願意與外界建立永久聯繫，當局依然維持「不接觸原則」，以捍衛阿瓦族維持孤立的權利。
The Survival International released a video of an isolated group of Awa Indigenous people who emerged from a remote part of Brazil's Amazon rainforest. https://t.co/AKUjGyoQ39— Digital Debate (@digdebate) November 18, 2026