巴西亞馬遜雨林中一個數十年來與世隔絕的原住民族群，近日罕見走出森林與外界接觸。巴西原住民族部17日表示，已緊急啟動健康評估與保護機制，嚴防外來病原體與非法盜伐威脅該族群安危。

綜合報道，事發於16日，約20名與世隔絕的阿瓦族(Awa)成員，出現於巴西東北部馬拉尼昂州(Maranhao)阿拉里博亞原住民保留區一處政府出入管制站，以及鄰近瓜賈賈拉族(Guajajara)塔瓦里村(Tawari)周邊。由鄰近族人拍攝、經總部位於英國的原住民權益組織「國際生存者」(Survival International)公布的畫面顯示，多名阿瓦族成人與孩童聚集在濃密樹林間，部分人頭戴羽毛頭飾、配戴項鍊並手持弓箭。阿瓦族人此次主動靠近的原因仍待釐清，但「國際生存者」指出，這群人顯然曾走近一支政府工作團隊，向人員索取山藥後便隨即帶回森林，另有報道指族人還討了食物。該組織估計，目前約有100名阿瓦族人仍維持完全未與外界接觸的生活方式，另有部分族人則居住在定居村落